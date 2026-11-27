Хакеры взломали флагманскую облачную платформу Минобороны США Cloud One. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что под угрозу попал огромный массив конфиденциальной информации, включая данные о тактических операциях, личном составе Военно-воздушных сил (ВВС) США и логистике.

Как сообщает Reuters, взлом был обнаружен месяц назад во время работ по обновлению системы. Источники агентства отметили, что личности хакеров не удалось установить до сих пор. Кроме того, неизвестно, были ли в ходе той атаки похищены какие-либо данные. Тем не менее речь идет об одной из крупнейших облачных платформ Вооруженных сил США, поэтому, как сказал один из источников издания, «взлом такой системы — дело серьезное».

Cloud One была запущена в 2017 году. Она должна была стать универсальным инструментом для IT-потребностей ВВС США, объединив ресурсы четырех операторов — Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet. Среди прочего она объединила приложения для управления персональными данными и заработной платой, а также сервисы для логистики и технического обслуживания. Платформа обрабатывает данные с радаров противовоздушной обороны Северной Америки и отслеживает запасы бомб и ракет на более чем 200 объектах ВВС США по всему миру.

Источники Reuters заявили, что обнаружение взлома обернулось сбоями. Например, был приостановлен процесс переноса внутренних административных приложений на Cloud One, некоторые обновления были заблокированы, а ряд пользователей лишились администраторских прав.

Агентство напоминает, что в 2023 году в руководстве Cloud One уверяли, что у платформы «100-процентный показатель успеха» в борьбе с «ошеломляющим» количеством попыток взлома. Там заявляли:

«Когда речь идет о безопасности, ошибкам нет места».

В ВВС США отказались комментировать утечку, заверив, что «постоянно принимают разумные меры для защиты информации, систем и оперативных возможностей».

В сентябре сообщалось, что хакеры получили доступ к кадровой базе (Defense Manpower Data Center, DMDC) Министерства обороны США и похитили конфиденциальную информацию о 3 млн человек. Примерно в то же время стало известно о взломе базы ФБР, в результате которого злоумышленники похитили записи о психиатрических и медицинских обследованиях сотрудников спецслужбы.

В конце октября некоммерческая организация Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опубликовала архив Icepick со сведениями о более чем 41 тысяче сотрудников и подрядчиков Министерства внутренней безопасности США (DHS). Там содержались данные самого министерства и семи подчиненных ему ведомств, в том числе Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и Службы таможенного и пограничного контроля (CBP). Файлы передала группа, называющая себя Department of Peace.