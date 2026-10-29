В открытый доступ попали данные более 41 тысячи сотрудников Министерства внутренней безопасности США, в том числе агентов под прикрытием

Некоммерческая организация Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опубликовала архив Icepick со сведениями о более чем 41 тысяче сотрудников и подрядчиков Министерства внутренней безопасности США (DHS), сообщает Wired. Там есть данные самого министерства и семи подчиненных ему ведомств, в том числе Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и Службы таможенного и пограничного контроля (CBP). Файлы передала группа, называющая себя Department of Peace. По версии DDoSecrets, их выгрузили из системы авторизации Okta, которой пользуется DHS.

Помимо почтовых адресов, телефонов и рабочих адресов, архив содержит названия более 55 тысяч групп доступа к внутренним системам. Из них видно, как устроено министерство. Так, 39 сотрудников следственного управления ICE (HSI) входят в группы с пометкой CUC. В судебных документах этим сокращением называют сертифицированные операции под прикрытием. Другие группы связаны с прослушкой и слежкой. Среди них упоминается платформа Falcon компании Palantir.

К файлам хакеры приложили записку:

«У них есть наши данные, поэтому будет справедливо, если у нас будут их».

В DHS ответили, что знают о возможной утечке и принимают меры. В Okta заявили, что не нашли признаков взлома своих систем.

Утечка произошла на фоне практик, используемых DHS для преследования своих критиков. Ведомство добивается раскрытия анонимных пользователей соцсетей и данных о протестующих. Кроме того, министерство расширило понятие «доксинга» и теперь относит к нему даже публикацию имен и должностей госслужащих.

В начале октября ФБР задержало в Пенсильвании гражданина Канады по делу о взломе. В результате этой атаки группировка ShinyHunters похитила сведения о тысячах сотрудников Бюро, сообщала The New York Times. Директор ФБР Кэш Патель назвал арест частью операции против ShinyHunters.