NYT: ФБР задержало гражданина Канады по делу о взломе данных сотрудников организации

ФБР арестовало в Пенсильвании мужчину, которого подозревают во взломе, в результате чего хакеры похитили конфиденциальные сведения о тысячах сотрудников Бюро. Об этом The New York Times рассказали два знакомых с ситуацией источника. По их словам, задержанный — гражданин Канады, его считают одним из главных соучастников атаки. Его имя и предъявленные обвинения пока не раскрываются.

Директор ФБР Кэш Патель в пятницу подтвердил арест и назвал его частью операции против международной хакерской группировки ShinyHunters. Он заявил:

«Мы продолжим тесно сотрудничать с партнерами, чтобы разгромить то, что осталось от ShinyHunters и их сообщников, где бы они ни действовали».

Изучив часть переданных группировкой записей, NYT выяснила, что хакерам достались домашние адреса, номера социального страхования, сведения о служебных заданиях и членах семей сотрудников. Во внутренней рассылке ФБР исходило из того, что скомпрометированы данные всех работников. Помощник директора киберподразделения Бретт Лезерман объяснил утечку тем, что сотрудник стороннего подрядчика не установил выпущенное для защиты платформы обновление. Лезерман добавил, что арестов уже было несколько.

ShinyHunters считается одной из самых опасных киберпреступных группировок в мире. По словам Лезермана, с прошлого года она взломала более 140 организаций и получила с помощью вымогательства $70 млн. В сентябре власти Нидерландов задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в связях с ShinyHunters, однако группировка заявила, что не знает его.

В сентябре ShinyHunters заявила о взломе сайта вакансий ФБР и краже данных почти обо всех агентах и соискателях. Позже стало известно, что среди похищенного оказались записи о психиатрических и медицинских обследованиях сотрудников. Хакеры назвали атаку местью за майское предупреждение ФБР, в котором описывались методы группировки.