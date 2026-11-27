Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) рассматривает возможность серьезно сократить и даже полностью отказаться от покрытия военных рисков для авиакомпаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

О возможности такого шага РНПК уведомила российские авиакомпании. Изменения обсуждаются с перевозчиками и страховщиками с начала октября, из-за них могут пересмотреть действующие договоры с 1 января 2027-го, но окончательного решения пока нет.

Снижение лимитов выплат или полный отказ от них затронет страховки по военным рискам, рискам терроризма и диверсии для самолетов. Авиакомпании этим обсуждением крайне обеспокоены, пишет газета: такие изменения увеличат финансовую нагрузку на них, в то время как перевозчики и так находятся в сложном положении в условиях санкций и роста цен на топливо.

В случае с военными рисками перевозчики к тому же не могут повлиять на вероятность предполагаемого события.

Найти альтернативу в вопросе страхования при этом крайне сложно: источник «Ъ» в одной из авиакомпаний поделился, что руководство рассматривало вариант страхования рисков без участия РНПК. Другие страховые компании, однако, «дали понять», что не готовы обеспечить необходимые объемы покрытия.

Резкое увеличение спроса на страхование в этом году было вызвано ростом числа атак на промышленные и логистические объекты. Спрос вырос в том числе и со стороны тех предприятий, которые раньше не страховали свое имущество. РНПК уже начала пересматривать условия перестрахования военных рисков на фоне роста убытков из-за атак на промышленные объекты и склады. В конце октября «Ъ» сообщал, что объем убытков по рискам терроризма и диверсий (ТиД), а также по атакам БПЛА для предприятий тоже могут существенно ограничить.