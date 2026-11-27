Динской районный суд Краснодарского края оправдал бывшего вице-губернатора региона Андрея Коробку по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Еще 23 ноября чиновник полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшему. Прокуратура требовала приговорить его к пяти годам колонии. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, суд счел вину Коробки недоказанной и признал за ним право на реабилитацию. Приговор пока не вступил в силу.

По версии обвинения, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику Сиябанду Намоеву, руководителю группы компаний НВМ, помочь с изменением назначения земельного участка площадью 77 га в Динском районе. На территории бывшего сахарного завода бизнесмен намеревался построить жилые дома.

В обмен на помощь чиновник попросил профинансировать Первореченский спортивный клуб, который сам основал в 2008 году, еще до прихода на государственную службу. В январе 2026 года Намоев перечислил клубу 15 млн рублей. Однако назначение земли так и не изменили, и в апреле предприниматель обратился в правоохранительные органы.

На заседании 23 ноября Коробка сказал, что признает вину и раскаивается. Вместе с тем он настаивал, что не получил личной выгоды: деньги, поступившие от застройщика, потратили на зарплаты сотрудникам футбольного клуба и поездки команды на соревнования.

Родственники бывшего чиновника полностью возместили ущерб Намоеву. Сам предприниматель сообщил суду, что больше не имеет финансовых претензий к Коробке, и попросил не наказывать его строго. Защита рассчитывала на условный срок, прокуратура требовала пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей. Приговор должны были огласить еще 25 ноября, однако заседание перенесли, как утверждается, из-за болезни судьи.

Оправдательные приговоры в России крайне редки. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2025 году российские суды признали виновными 437,8 тысячи человек и оправдали лишь чуть больше тысячи. На оправданных пришлось около 0,23% от общего числа тех, кому вынесли приговор.

Изъятие имущества на 10 млрд рублей

За неделю до оправдания Коробки по уголовному делу, 20 ноября, кассационный суд оставил в силе решение об изъятии имущества бывшего чиновника и связанных с ним лиц стоимостью более 10 млрд рублей. В апреле 2026 года Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры. Государству передали 135 земельных участков общей площадью 1,8 тысячи га, 114 жилых и нежилых помещений, доли в коммерческих организациях, права аренды на 12,5 тысячи га сельскохозяйственных земель, а также деньги, ценные бумаги, криптовалюту и драгоценности.

По данным Генпрокуратуры, Коробка использовал свое положение для развития бизнеса, которым управляли связанные с ним лица. В частности, чиновник позволял коммерческим компаниям бесплатно пользоваться государственными сельскохозяйственными землями. Расходы на содержание 15 тысяч га нес краевой Минсельхоз, а прибыль получали деловые партнеры вице-губернатора.

Уголовные дела против заместителей губернатора Кубани

Коробка занимал пост вице-губернатора Краснодарского края с 2015 года и курировал сельское хозяйство. Он был единственным заместителем Вениамина Кондратьева, проработавшим с ним с момента его назначения главой региона до весны 2026 года. В апреле Коробку уволили в связи с утратой доверия.

Как ранее подсчитал The Insider, с момента назначения Кондратьева губернатором не менее десяти его действующих и бывших заместителей стали фигурантами уголовных дел, причем семеро из них — с мая 2024 года.

Еще у одного заместителя Кондратьева, Игоря Галася, и связанных с ним лиц имущество почти на миллиард рублей изъяли накануне оправдания Коробки, 26 ноября. Несмотря на коррупционные претензии Генпрокуратуры, Галась сохраняет пост первого вице-губернатора Краснодарского края и курирует финансово-экономический блок регионального правительства.