Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галася, его родственников и доверенных лиц. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, основанием стали нарушения антикоррупционного законодательства. За 18 лет работы на государственных должностях Галась и связанные с ним лица приобрели права на 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 млн рублей. Несмотря на коррупционные претензии, Галась сохраняет пост первого вице-губернатора и курирует финансово-экономический блок правительства региона.

Суд установил, что Галась приобретал имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи, а также вопреки установленным для чиновников запретам участвовал в предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц. Чтобы скрыть свое имущественное положение и не декларировать источники доходов, он оформлял активы на родственников и подконтрольных ему людей. Помимо самого Галася, ответчиками по делу стали еще 13 человек.

Суд постановил передать государству недвижимость ответчиков, а также взыскать денежные средства в размере стоимости ранее проданного имущества. Решение обращено к немедленному исполнению.

В октябре Генпрокуратура потребовала изъять у Галася и его окружения имущество стоимостью более 970 млн рублей и дополнительно взыскать 85,75 млн рублей за ранее проданные активы. По данным надзорного ведомства, с 2007 по 2025 год официальный трудовой доход Галася составил 41,6 млн рублей — более чем в 23 раза меньше стоимости имущества, приобретение которого прокуратура связывает с чиновником и его окружением. Доход его бывшей супруги за тот же период составил 8,4 млн рублей, дочери — 520 тысяч рублей, а нынешней супруги за 2019–2024 годы — 2,5 млн рублей.

Среди выявленных активов — квартиры, земельные участки и автомобили. Недвижимость расположена в Москве, Краснодаре, Геленджике, станице Каневской и Ростове-на-Дону. Стоимость пяти автомобилей составляет 39,29 млн рублей. По данным РБК, прокуратура также установила, что Галась через бизнесмена Анатолия Спирина участвовал в строительстве многоквартирного дома в станице Каневской, фактически управляя проектом и распределением доходов.

Галась стал 11-м действующим или бывшим заместителем губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в отношении которого возникли коррупционные претензии государства. Ранее The Insider подсчитал, что десять заместителей Кондратьева стали фигурантами уголовных дел, причем семеро — с мая 2024 года. В апреле 2026 года суд обратил в доход государства имущество другого заместителя губернатора, Андрея Коробки, и связанных с ним лиц стоимостью более 10 млрд рублей. Впоследствии Коробку арестовали по уголовному делу о мошенничестве. Об уголовном преследовании самого Галася не сообщалось.