Генпрокуратура потребовала изъять 1 млрд рублей у первого вице-губернатора Кубани. Он стал 11-м замом Кондратьева, обвиненным в коррупции

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галася, его родственников и доверенных лиц стоимостью более 970 млн рублей, а также взыскать еще 85,75 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием иска. Таким образом, общая сумма претензий надзорного ведомства превышает 1 млрд рублей.

Галась стал уже 11-м действующим или бывшим заместителем губернатора Вениамина Кондратьева, в отношении которого возникли коррупционные претензии государства. Ранее The Insider подсчитал, что десять заместителей Кондратьева становились фигурантами уголовных дел. Об уголовном деле против Галася пока не сообщалось.

По данным Генпрокуратуры, с 2007 по 2025 год официальный трудовой доход Галася составил всего 41,6 млн рублей — более чем в 23 раза меньше стоимости имущества, приобретение которого надзорное ведомство связывает с чиновником, его родственниками и доверенными лицами. Бывшая супруга Галася за этот период заработала 8,4 млн рублей, его дочь — 520 тысяч рублей, а нынешняя супруга за 2019–2024 годы — 2,5 млн рублей. У сына, по данным прокуратуры, трудовых доходов не было.

Всего речь идет о 63 объектах движимого и недвижимого имущества, включая квартиры, земельные участки и автомобили. Недвижимость расположена в Москве, Краснодаре, Геленджике, станице Каневской и Ростове-на-Дону. Стоимость пяти автомобилей составляет 39,29 млн рублей. Помимо самого Галася, ответчиками по иску стали еще 13 человек, в том числе его бывшая и нынешняя супруги, дети, родители и другие родственники.

Генпрокуратура утверждает, что Галась, вопреки запрету для госслужащих, участвовал в предпринимательской деятельности. По версии ведомства, чиновник привлек бизнесмена Анатолия Спирина к строительству многоквартирного дома в станице Каневской. На имя Спирина была оформлена материально-техническая база проекта, однако Галась, как считает прокуратура, фактически управлял бизнесом, влиял на принятие решений и распределял доходы. Часть помещений впоследствии продали, а полученные деньги направили на приобретение новых активов.

Дополнительные денежные требования Генпрокуратуры связаны с уже проданным имуществом: 5,75 млн рублей ведомство требует взыскать за квартиру в Краснодаре, проданную в 2018 году, еще 40 млн рублей — за участок и жилой дом в Кабардинке и 40 млн рублей — за долю в земельном участке и два нежилых помещения. Последние сделки, по данным РБК, состоялись в 2025 году.

Еще 16 октября Ленинский районный суд Краснодара принял иск к производству. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, на имущество ответчиков наложили арест и запретили им распоряжаться. Сам Галась тогда заявил журналистам: «Надо самому разобраться, сам еще не видел подробностей». На 19 октября он по-прежнему указан в качестве первого заместителя губернатора на официальном сайте администрации Краснодарского края. В региональном правительстве он курирует финансово-экономический блок.