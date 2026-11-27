В Палате общин парламента Канады официально представили петицию с требованием объявить посла США Пита Хукстру персоной нон грата и выслать из страны. Об этом сообщает издание Politico. Петиция набрала почти 290 тысяч подписей, тогда как для рассмотрения ее правительством необходимо всего 500 подписей. У кабмина премьер-министра Марка Карни теперь есть 45 дней, чтобы ответить на требование.

Представлявшая в Палате общин петицию депутат Элизабет Мэй заявила, что Хукстра «самый недипломатичный дипломат», которого когда-либо видела Канада, и подчеркнула, что тот «неоднократно позволял себе грубые и оскорбительные высказывания в адрес канадцев». В конце своего выступления она добавила:

«А теперь я хочу пожелать ему счастливого Дня благодарения. Думаю, есть другие страны, в которых ему было бы приятнее жить».

В самой петиции говорится, что Хукстра неоднократно делал заявления, «подрывающие дипломатические отношения между Канадой и США», в частности называя выборы в Канаде 2025 года антиамериканскими, представлял угрозы администрации президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду и превратить ее в 51-й штат как нечто формальное, а подобную риторику — как «выражение симпатии», вмешивался во внутренние дела Канады, а также, вероятно, имел некоторую связь с сепаратистским движением провинции Альберта.

Согласно канадскому законодательству, правительство обязано представить официальный ответ на петицию в течение 45 календарных дней после ее презентации в Палате общин. При этом для того, чтобы петиция была рассмотрена исполнительной властью, она должна набрать 500 подписей. Под требованием выслать посла США набралось в 572 раза больше — 285 993 подписи. В то же время подобные петиции не обязывают правительство исполнять содержащиеся в них требования.

Как отмечает Politico, хотя Хукстра и стал в глазах многих канадцев лицом кампании Трампа по давлению на страну, ему удалось установить тесные отношения с представителями местного бизнеса и несколькими консервативными политиками, включая премьер-министра провинции Альберта Марлейн Даниэль Смит. Кроме того, американскому послу удалось расположить к себе даже премьера провинции Онтарио Дага Форда — одного из самых резких критиков Трампа в Канаде. В какой-то момент Форд требования от Хукстры извинений за жесткую риторику, однако потом назвал того «простым и здравомыслящим джентльменом». В частности, Форд заявлял:

«Он хороший парень. Он лишь выполняет указания [Трампа]».

Сам Хукстра еще в мае подчеркивал, что его не беспокоят проблемы с популярностью среди канадцев. Он отмечал: