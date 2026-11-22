Минобороны США выпустило меморандум, который предписывает сотрудникам ведомства ограничить неформальные контакты со своими канадскими коллегами. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post, а затем подтвердил сенатор-республиканец Майк Раундс. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заверил, что в Оттаве не заметили каких-либо изменений — отношения изменились уже давно.

Как сообщила The Washington Post, на прошлой неделе была распространена секретная записка за подписью главы Пентагона Пита Хегсета, вводящая новые ограничения в отношении взаимодействия американских и канадских военных. Сенатор-республиканец Раундс уточнил, что речь идет о распоряжении ограничить неформальное и дружеское общение между сотрудниками Пентагона и их коллегами из Канады.

Выступая на пресс-конференции в рамках ежегодного Галифакского международного форума по безопасности, проходящего в канадской провинции Новая Шотландия, Раундс отметил, что меморандум был подготовлен еще несколько месяцев назад, но подписан «лишь недавно». Он заверил, что директива не затрагивает официальное военное сотрудничество, включая контакты в рамках НАТО, разведывательного альянса «Пяти глаз» и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). По его словам, речь идет только о социальных контактах, а также об участии в различных аналитических форумах. Сенатор предположил:

«По сути, насколько можно судить, таким образом они хотели подчеркнуть свою позицию и дать понять: “Послушайте, мы действительно хотим, чтобы вы увеличили расходы на оборону”. Когда они [канадцы] ознакомились с содержанием распоряжения, то сказали, что, судя по всему, в нем нет ничего нового и оно ничем не отличается от той практики, которая фактически сложилась последние полтора года [после прихода к власти Дональда Трампа]».

Республиканец подчеркнул, что, вероятно, о меморандуме изначально не должно было стать известно, и добавил, что задача США и Канады сделать так, «чтобы подобные меморандумы в будущем не требовались и не издавались благодаря восстановлению духа сотрудничества».

В составе американской делегации от Сената на форуме в Канаде были также представители Демократической партии. Так, сенатор Тим Кейн назвал тон меморандума «неудачным» и «совершенно ненужным» и пообещал, что новый состав Конгресса США, где контроль над обеими палатами перешел по итогам выборов к демократам, поспособствует восстановлению отношений с Канадой.

Его коллега Крис Кунс, в свою очередь, заявил:

«Я рад, что документ не оказывает существенного влияния на оперативное военное взаимодействие. Но в конце концов, когда мы видим, как наши противники по всему миру — Иран, Северная Корея, Китай и Россия — сближаются и сотрудничают все теснее, США не должны предпринимать шагов, которые еще больше усиливают разногласия и увеличивают дистанцию между США и Канадой».

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что не видел документ, хотя и «слышал» о нем, и не заметил каких-либо изменений в военном сотрудничестве за последнюю неделю. При этом он признал, что приход к власти в Вашингтоне администрации президента Дональда Трампа и угрозы главы Белого дома в адрес соседней страны спровоцировали изменения в канадской оборонной политике и способствовали увеличению инвестиций в сферу безопасности. Макгинти заявил:

«Мы десятилетиями находились в комфортном положении, но сейчас все изменилось».

Как отметило агентство Reuters, в прошлом году Канада впервые достигла целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП, а к 2035 году правительство страны планирует довести этот показатель до 5%.