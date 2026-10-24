Трамп отменил 50-процентные пошлины на часть канадских товаров после критики республиканцев перед выборами

Президент США Дональд Трамп отменит 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров, связанных с сельским хозяйством и лесной промышленностью, пишет Financial Times. Послабление коснется, в частности, различной техники, упаковочных материалов и пластиковых ящиков, от которых зависит аграрный сектор американских штатов.

Одновременно Белый дом в опубликованной справке объявил о новых пошлинах на другие канадские товары — например, клапаны, ковры и отходы. Изменения вступят в силу 30 октября.

Отмечается, что решение последовало за кампанией республиканцев, которым предстоят трудные выборы в Сенат в Мэне, Мичигане и Нью-Гэмпшире. До промежуточных выборов осталось меньше двух недель, и кандидаты критикуют торговые войны президента, пытаясь дистанцироваться от роста стоимости жизни. Сенатор от Мэна Сьюзан Коллинз заявила:

«Многие наши фермеры зависят от специализированного оборудования, упаковочных материалов и других товаров из Канады, которые либо нельзя купить у американских поставщиков, либо невозможно заменить без значительных расходов».

Пошлины на эти товары Трамп объявил в июле, сославшись на статью № 338 Тарифного закона 1930 года, которую прежде ни разу не применяли против торговых партнеров. В Ассоциации лесной продукции Канады отметили, что исключение отдельных позиций не решает проблему, поскольку пиломатериалы, мебель и кухонные гарнитуры по-прежнему облагаются американскими пошлинами. Канадская федерация сельского хозяйства призвала отменить все недавно введенные тарифы.

В конце августа Канада ввела ответные пошлины от 15 до 50% на американские товары после того, как страны не смогли договориться о торговой сделке. Максимальные ставки распространяются на продукцию из стали и алюминия, мебель и одежду.