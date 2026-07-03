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Трамп воспользовался падением рынков из-за введенных им тарифов, чтобы скупить акции крупных компаний

The Insider
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Президент США Дональд Трамп в апреле прошлого года скупил десятки акций крупных технологических компаний, в то время как рынок переживал потрясение из-за введенных им тарифов и эти акции упали в цене. Как следует из годового финансового отчета президента, это произошло за день до того, как американский лидер внезапно объявил о приостановке повышения торговых пошлин для большинства стран, пишут издания CNBC и NBC News

Среди покупок Трампа — акции Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia. Все они были куплены 8 апреля — в этот день он совершил в общей сложности 327 сделок. 

Все эти пять компаний входят в так называемую «Великолепную семерку» — группу крупнейших технологических компаний, которым приписывают заслугу в достижении рынком рекордных максимумов в последние годы. Их акции резко упали в цене, после того как Трамп объявил о наступлении «дня освобождения» от «несправедливой эксплуатации» США их союзниками и торговыми партнерами 2 апреля. В этот день президент США ввел «взаимные пошлины против всех стран мира».

Однако уже 9 апреля, на следующий день после совершенных им сделок, Трамп заявил о приостановке на 90 дней повышения целевых пошлин для большинства стран. Этот поворот в его торговой политике стал неожиданным для рынков, но отразился на них положительно: акции начали расти в цене. 

Например, 8 апреля акции Apple упали на 5% — это был четвертый день падения подряд. Уже на следующий день акции производителя iPhone выросли более чем на 15%, что стало лучшим торговым днем компании с 1998 года. 

Трамп 8 апреля купил акций Apple на сумму от $100 тысяч до $250 тысяч. На какую сумму в целом он приобрел акции в этот день, неясно. 

Апрельские сделки с акциями — лишь часть 927-страничного отчета Трампа. Как отмечает CNBC, он показывает выручку в размере $2,24 млрд за прошлый год. Как стало известно ранее, на криптовалютных проектах семья президента заработала за 2025 год более $1,4 млрд. 

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