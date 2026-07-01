Семья Трампа за год заработала на криптовалютах $1,4 млрд, следует из декларации президента США

Семья Дональда Трампа за 2025 год заработала на криптовалютных проектах более $1,4 млрд. Как пишет Reuters, такие данные содержатся в ежегодной декларации, которую президент США подал в Управление по этике правительства США.

Из документа следует, что почти $800 млн поступили от World Liberty Financial — криптопроекта, соучредителями которого значатся президент и его сыновья. Сумма включает более $520 млн от продажи токенов и более $250 млн от продажи долей в бизнесе. Еще $635 млн принесла продажа мемкоинов TRUMP.

Годом ранее Трамп задекладировал доход от продажи токенов в World Liberty в размере $57,35 млн — таким образом, его прибыль от этих операций выросла в 2025 году в 9 раз. По оценке Reuters, с тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, его семья заработала на криптовалютных проектах как минимум $2,3 млрд.

Белый дом ранее заявлял, что бизнес-активы президента в настоящее время контролируют его дети. Тем не менее Трамп остается бенефициаром активов в трасте, куда в конечном итоге поступает доход.

Вступив в должность, Трамп начал проводить политику в интересах криптоиндустрии, включая введение федеральных правил для стейблкоинов и ослабление контроля над отраслью со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам, отмечает Reuters.