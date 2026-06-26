Трамп пообещал ввести стопроцентные тарифы для ЕС за налог на цифровые услуги американских компаний

Президент США Дональд Трамп пригрозил резко повысить тарифы для европейских стран, если они введут налог на цифровые услуги для американских технологических компаний, сообщает The Wall Street Journal.

Трамп написал на платформе Truth Social:

«Многие европейские страны обсуждают неминуемое введение налога на цифровые услуги для американских компаний. <...> Пусть это заявление послужит подтверждением того, что любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется с пошлиной в 100% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки».

Европейские страны уже несколько лет обсуждают введение налога для крупных технологических компаний, в том числе Amazon и Meta. В некоторых государствах — Франции, Дании и Португалии — такой налог уже действует. США неоднократно выступали против подобных инициатив, причем не только в Европе. Ранее Трамп угрожал тарифами Канаде и Южной Корее, обвиняя их в дискриминации американских технологических компаний. В начале месяца американский президент также пригрозил ввести стопроцентный налог на французские вина, если Париж не откажется от налога на цифровые услуги, однако пока эту угрозу не реализовал.

В прошлом году Трамп заключил с ЕС соглашение, ограничившее большинство тарифов на европейские товары уровнем 15% в обмен на снижение пошлин и другие уступки, однако вопрос цифровых налогов остался нерешенным. По словам президента, новая стопроцентная пошлина в случае введения цифровых налогов «отменит действие» этого торгового соглашения и вступит в силу немедленно. Впрочем, как отмечает WSJ, неясно, на основании каких именно правовых полномочий он собирается это делать. Большинство введенных ранее Трампом тарифов Верховный суд уже признал незаконными в феврале, а тарифы, которые должны их заменить, требуют длительных расследований перед введением.

В четверг Евросоюз окончательно одобрил снижение тарифов, обещанное США в рамках прошлогодней торговой сделки, после нескольких месяцев внутренних согласований. Ранее Трамп угрожал повысить пошлины на европейские автомобили, если блок не выполнит свою часть соглашения до 4 июля.

В начале мая Трамп уже повышал пошлины на автомобили из ЕС до 25%, обвиняя Брюссель в несоблюдении торгового соглашения — несмотря на то, что само соглашение на тот момент еще не вступило в силу окончательно.