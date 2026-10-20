Альберта проголосовала против независимости от Канады. На рост числа сторонников единства повлияла торговая война, развязанная Трампом

В провинции Альберта состоялся референдум, по итогам которого около 76% жителей проголосовали против независимости от Канады. Об этом сообщает канадская вещательная корпорация CBC News. Премьер-министр страны Марк Карни заявил, что результаты голосования демонстрируют выбор жителей провинции в пользу единства Канады. Как отметили CNN и NPR, на рост числа сторонников единого государства повлияли развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война с соседом и угрозы главы Белого дома превратить Канаду в 51-й штат.

На референдуме в Альберте жителям было необходимо ответить на десять вопросов, один из которых звучал так:

«Должна ли Альберта оставаться провинцией Канады или же правительство Альберты должно начать юридический процесс, необходимый в соответствии с Конституцией Канады, для проведения обязательного референдума в провинции о том, должна ли Альберта отделиться от Канады?»

Согласно предварительным результатам, почти 76% избирателей проголосовали против отделения Альберты, поддержали независимость от Канады чуть больше 24%. Премьер-министр Марк Карни, комментируя итоги голосования, заявил:

«19 октября жители Альберты сделали четкий выбор. Они выбрали единство, строительство будущего вместе и заботу друг о друге. Прежде всего, они выбрали Канаду. Мы строим будущее — масштабнее и быстрее, чем когда-либо прежде. Канада налаживает новые торговые партнерства по всему миру, ускоряет реализацию крупных общенациональных проектов во всех регионах страны и раскрывает весь свой потенциал мировой энергетической сверхдержавы, в основе которой находится Альберта».

Инициатива провести референдум исходила от сторонников независимости провинции, которые в 2025 году создали соответствующую петицию, набравшую в итоге достаточно голосов для организации плебисцита. Согласно порталу The Writ, отслеживавшему результаты многочисленных опросов в преддверии референдума, с января 2026 года число сторонников единства с Канадой в Альберте не опускалось ниже 60%.

Как отмечает американское издание NPR, дополнительную поддержку сторонники единства, как и лично премьер Карни, получили на фоне политики Дональда Трампа, устроившего торговую войну с Канадой и угрожавшего аннексировать соседа. В частности, глава Белого дома называл Канаду 51-м штатом США. Издание подчеркивает, что это привело к росту популярности Карни в Альберте, где премьер-министры от Либеральной партии традиционно испытывали проблемы с рейтингом. Об этом же сообщает и телеканал CNN, отмечая, что представители администрации президента США даже встречались с лидерами сепаратистского движения Альберты.

Состоявшееся 19 октября голосование в Альберте стало первым подобным плебисцитом в Канаде со времен референдума в Квебеке в 1995 году. Тогда провинция, населенная преимущественно франкофонами, с минимальным перевесом проголосовала против независимости от Канады.