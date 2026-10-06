Сепаратистская партия победила на выборах в провинции Квебек. Она обещала провести референдум об отделении от Канады

Партия Квебека (Parti Québécois) победила на выборах в провинции и теперь сможет сформировать правительство меньшинства. Она обещала провести референдум о независимости от Канады. Об этом сообщает местное издание CBC.
Партия Квебека вернулась к власти в регионе спустя 12 лет, однако не смогла получить большинство: у нее лишь 59 мест из 127 в местном законодательном собрании. Как отмечает газета The New York Times, это может затруднить выполнение ее предвыборных обещений.
Следующим премьер-министром в провинции станет лидер партии Сент-Пьер Пламондон. В своей речи перед сторонниками он заявил, что рассчитывает на сотрудничество с другими политическими силами и их поддержку, в том числе по вопросу референдума о независимости Квебека от Канады.
Именно за проведение голосования по отделению от Канады активно выступала партия во время предвыборной кампании. Пламондон предлагал провести его в 2029 году, после ухода с поста президента соседних Штатов Дональда Трампа.
Первый подобный референдум состоялся в 1980 году, и на тот момент его поддержали лишь 40% избирателей. Следующий прошел в 1995-м, идея отделения от Канады на нем тоже потерпела неудачу.
Сейчас, согласно опросам общественного мнения, независимость провинции поддерживают порядка 31% избирателей. NYT отмечает, что это один из самых низких показателей за последние десятилетия. Газета также уточняет, что во время выборов сами избиратели говорили, что их интересует не столько независимость, сколько социальные проблемы: рост цен, нехватка доступного жилья, неэффективная система здравоохранения и последствия торговой войны с США.