Сепаратистская партия победила на выборах в провинции Квебек. Она обещала провести референдум об отделении от Канады

Партия Квебека (Parti Québécois) победила на выборах в провинции и теперь сможет сформировать правительство меньшинства. Она обещала провести референдум о независимости от Канады. Об этом сообщает местное издание CBC.

Партия Квебека вернулась к власти в регионе спустя 12 лет, однако не смогла получить большинство: у нее лишь 59 мест из 127 в местном законодательном собрании. Как отмечает газета The New York Times, это может затруднить выполнение ее предвыборных обещений.

Следующим премьер-министром в провинции станет лидер партии Сент-Пьер Пламондон. В своей речи перед сторонниками он заявил, что рассчитывает на сотрудничество с другими политическими силами и их поддержку, в том числе по вопросу референдума о независимости Квебека от Канады.