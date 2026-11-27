ФСБ России расширила перечень сведений, за сбор которых человека могут внести в перечень «иностранных агентов». В список включили информацию о численности завербованных на войну против Украины заключенных, их персональные данные, сведения о сотрудниках ФСИН, занимающихся отправкой осужденных на фронт и работающих с задержанными в ходе войны украинцами, а также данные об иностранных комплектующих, используемых российской оборонной промышленностью.

Как подсчитал The Insider, после внесения изменений перечень будет включать 64 пункта вместо 60. ФСБ добавила четыре новых пункта и изменила формулировки еще пяти. Речь идет о сведениях, которые не составляют государственную тайну, однако, по мнению спецслужбы, могут быть использованы против безопасности России, если окажутся в руках иностранцев.

В частности, основанием для включения в реестр может стать сбор информации о фигурантах уголовных дел, которые заключили контракт с Минобороны. Это касается и данных о бывших заключенных, отправившихся на войну. В перечень также включили их персональные данные и информацию о членах семей. Отдельный пункт касается действующих и бывших сотрудников ФСИН, участвовавших в подготовке и отправке заключенных на военную службу, а также работавших с людьми, которые были задержаны силовиками в ходе войны.

Кроме того, ФСБ распространила действие пункта о персональных данных военных на работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь идет также о зарплатах, банковских счетах, вкладах и финансовых обязательствах.

В список «иноагентов» также могут добавить за сбор закрытых сведений о том, какие иностранное сырье и комплектующие оборонные предприятия используют при производстве оружия и военной техники. Кроме того, ФСБ включила в перечень данные о том, где российские военные создают радиопомехи, а также информацию об используемых ими радиочастотах и позывных. При этом в документе оговаривается, что ограничения не касаются информации из открытых источников.

Вербовка заключенных и участие сотрудников ФСИН в войне

Массовая вербовка заключенных российских колоний для участия в войне против Украины началась летом 2022 года. Первоначально этим занималась ЧВК Вагнера, впоследствии набор осужденных перешел под контроль Минобороны. В мае 2026 года ФСИН впервые официально признала, что вербовка контрактников для вооруженных сил стала одним из факторов сокращения численности заключенных в российских исправительных учреждениях.

Расширение перечня ФСБ произошло спустя немногим более недели после того, как ФСИН разрешила своим сотрудникам, служившим на оккупированных территориях Украины, получать статус ветерана боевых действий без документального подтверждения участия в боях. Этот статус дает право на ежемесячные выплаты, компенсацию расходов на жилье и другие льготы.

В прошлом году Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине установила, что штатные сотрудники и спецназ ФСИН были основными исполнителями пыток в ряде мест содержания украинских пленных на оккупированных территориях и в России. Комиссия также задокументировала случаи, когда сотрудники ФСБ отдавали сотрудникам ФСИН распоряжения пытать заключенных.

В сентябре 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о сексуальном насилии в отношении военнопленных и гражданских в ходе войны. Среди причастных к таким преступлениям также названы сотрудники ФСИН.

Одновременно российские власти продолжают ужесточать ограничения на распространение другой информации о войне. 26 ноября, в день регистрации нового приказа ФСБ, группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за публикации о последствиях ударов по российской территории. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.