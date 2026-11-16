ФСИН разрешила сотрудникам на оккупированных территориях Украины получать статус ветерана боевых действий без подтверждения участия в боях

При этом сотрудники по-прежнему должны представить документы о выполнении возложенных на них задач на оккупированных территориях Украины, например, выписки из приказов учреждений или органов ФСИН. Окончательное решение о выдаче удостоверения принимает центральная комиссия ведомства. Новый порядок распространяется как на действующих, так и на бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В первоначальном проекте приказа, опубликованном в сентябре 2026 года, уже предусматривалась возможность представить документы о службе в особых условиях, однако не уточнялось, какая именно служба имеется в виду. Формулировка об исполнении служебных обязанностей на оккупированных территориях Украины появилась в итоговой редакции. В пояснительной записке к проекту ФСИН не объяснила причины изменения порядка выдачи удостоверений, указав, что реализация приказа не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

На практике сотрудники ФСИН получали удостоверения ветеранов боевых действий после командировок в колонии на оккупированных территориях Украины и до принятия нового приказа, выяснил The Insider. Так, из решения Никулинского районного суда Москвы от августа 2025 года следует, что сотрудник отдела специального назначения ГУФСИН России по Москве Дугин В.С. с января по март 2024 года проходил службу в отделе безопасности исправительной колонии № 4 на территории оккупированной Донецкой области. В июле того же года ФСИН выдала ему удостоверение ветерана боевых действий. В судебном решении, принятом по иску сотрудника о невыплате суточных за командировку, об участии истца непосредственно в боях не говорится.

Статус ветерана боевых действий дает право на ежемесячную денежную выплату, компенсацию половины расходов на оплату жилья и ряд других льгот, предусмотренных федеральным законом «О ветеранах».

После формальной аннексии четырех украинских регионов Россия начала включать расположенные там пенитенциарные учреждения в структуру ФСИН и отправлять туда своих сотрудников. Журналисты и правозащитники неоднократно сообщали о пытках в подконтрольных ФСИН СИЗО и колониях на оккупированных территориях Украины.

О пытках украинских военнопленных в СИЗО в Донецке неоднократно сообщали журналисты и правозащитники. В августе 2023 года издание DOXA опубликовало свидетельства пленных об избиениях металлическими прутьями при поступлении в изолятор и во время проверок камер. В марте 2025 года «Медиазона» со ссылкой на бывших заключенных рассказала, что в донецком СИЗО-1 украинских пленных заставляли с утра до вечера стоять на ногах, петь российский гимн и выкрикивать пророссийские лозунги. За нарушение требований заключенных избивали.

В 2025 году Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине установила, что штатные сотрудники и спецназ ФСИН были основными исполнителями пыток в давно существующих местах содержания под стражей на оккупированных территориях Украины и в России. Комиссия задокументировала жестокие избиения заключенных, пытки электрическим током, удушение и сексуальное насилие, а также случаи, когда сотрудники ФСБ отдавали сотрудникам ФСИН приказы пытать заключенных.

В феврале 2025 года The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на бывших сотрудников ФСИН, что еще с первых дней полномасштабного российского вторжения спецподразделения ведомства, охранявшие украинских пленных, получили указания применять к ним насилие. В частности, начальник управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко заявил сотрудникам спецназа, что они могут применять жестокость без ограничений. По словам собеседников издания, сотрудников освобождали от ответственности за насилие над украинскими пленными, а в помещениях, где происходили пытки, отключали видеонаблюдение.