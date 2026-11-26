Группа сенаторов, среди которых единороссы Андрей Клишас, Владимир Джабаров и Артем Шейкин, внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за «незаконное» распространение информации о последствиях ударов по России. Это следует из базы данных нижней палаты российского парламента. Документ предусматривает штрафы до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы до 5 лет.

Сенаторы предложили дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ статьей 280.5. Она должна предусматривать ответственность за публикации о последствиях атак, терактов и диверсий, покушений на государственных и общественных деятелей, сотрудников судебных, следственных и правоохранительных органов, а также за «незаконное распространение информации» о местах размещения военной техники, производства и хранения вооружений и боеприпасов. Отмечается, что уголовная ответственность в большинстве случаев будет наступать, если гражданин был перед этим подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние либо имеет судимость по предлагаемой статье.

За нарушения предлагается установить следующие наказания:

штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч или в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет;

принудительные работы на срок до трех лет;

арест на срок от четырех до шести месяцев;

лишение свободы на срок до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок;

принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет — без предварительного привлечения к административной ответственности — за публикации, которые повлекли смерть людей по неосторожности, причинение вреда здоровью или имуществу, массовые нарушения общественного порядка либо создали помехи функционированию объектов инфраструктуры.

Подчеркивается, что распространение подобной информации будет наказываться «в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация».

В авторах инициативы значатся семь сенаторов: Андрей Клишас, Владимир Джабаров, Артем Шейкин, Владимир Кожин, Наталья Кувшинова, Сергей Пономаренко и Андрей Яцкин.

К пакету документов также приложены отзывы правительства (от февраля 2023 года) и Верховного суда (от ноября 2022 года), которые относятся к более ранней редакции законопроекта, предусматривавшей введение другой статьи УК РФ. В отзыве правительства говорится, что кабмин «поддерживает законопроект при условии его доработки». В частности, в правительстве указывали, что предлагаемая норма «может вступать в конкуренцию» со статьями о «госизмене», «шпионаже» и «разглашении государственной тайны». В нынешней версии документа сенаторы сделали оговорку, что наказывать за подобные публикации будут «при отсутствии признаков преступлений», предусмотренных этими и рядом других статей. В отзыве Верховного суда указано, что с его стороны «возражений принципиального характера по законопроекту не имеется».

Как писал The Insider, на конец сентября 2026 года как минимум в 82 субъектах из 89, которые Россия считает своей территорией, действовал запрет на публикацию информации о применении беспилотников и последствиях их атак. За распространение такой информации в регионах предусмотрены штрафы.