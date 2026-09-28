Не менее чем в 82 регионах России запретили публиковать информацию об атаках БПЛА и их последствиях

В Амурской области запретили публиковать информацию о применении беспилотников и последствиях их атак. После введения новых ограничений подобные запреты действуют уже не менее чем в 82 из 89 субъектов, которые Россия считает своей территорией, выяснил The Insider.

Новые ограничения губернатор Амурской области Василий Орлов внес в постановление о реализации указа президента № 757, устанавливающего в регионе уровень базовой готовности. Теперь в СМИ и интернете запрещено распространять информацию, в том числе фотографии и видео, о применении и последствиях применения БПЛА.

Под запрет попали сведения, позволяющие определить тип беспилотника, место его запуска, нахождения или падения, траекторию полета, место атаки, факт поражения объекта и характер нанесенных повреждений. Нельзя также публиковать информацию о применении и последствиях работы средств противодействия беспилотникам, включая ПВО и радиоэлектронную борьбу, а также сведения о расположении военных, правоохранительных органов и соответствующей инфраструктуры.

Ограничения не распространяются на публикации государственных органов, правоохранительных структур и органов местного самоуправления. Другим пользователям разрешено распространять такую информацию со ссылкой на официальный источник.

Запреты охватили почти всю Россию

The Insider проверил действующие региональные ограничения на распространение информации о беспилотниках. Мы учитывали только те случаи, когда региональные власти запрещали или ограничивали именно публикацию и распространение информации, фотографий или видео о применении БПЛА и последствиях атак. Запреты на запуск или использование гражданских беспилотников в подсчет не включались.

По состоянию на 28 сентября 2026 года такие ограничения удалось обнаружить не менее чем в 82 из 89 субъектов, которые Россия включает в свой состав. Это более 92% регионов.

Для сравнения, в конце августа 2025 года ТАСС насчитывал подобные ограничения в 33 регионах. К 28 апреля 2026 года их было уже 64. Тогда ограничения действовали во всех регионах Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Среди исключений ТАСС называл, в частности, Москву, Московскую область, Мурманскую и Калининградскую области, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

После этого запреты продолжили распространяться. В Москве ограничения объявили в мае, в Красноярском крае — в июне, в Омской области и Хакасии — в июле. Летом ограничения также появились в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. В августе запрет ввели в Томской области и Еврейской автономной области, в сентябре — в Якутии, Югре и теперь в Амурской области.

Например, в Мурманской области запрещено распространять сведения о применении и последствиях применения беспилотников и других средств поражения, в том числе информацию, позволяющую определить место поражения объекта и характер повреждений. В Хакасии под запретом оказалась «любая информация» о применении и последствиях применения БПЛА.

В Томской области ограничения распространяются не только на атаки внутри региона: запрещено публиковать информацию о применении и последствиях применения беспилотников и в других субъектах России. Похожие положения есть и в некоторых других регионах.

Нельзя сообщать о попадании и характере повреждений

Формулировки региональных запретов во многих случаях практически совпадают. В наиболее подробных документах власти запрещают сообщать сведения, позволяющие установить тип беспилотника, место его запуска и падения, траекторию полета, место атаки, «факт поражения объекта» и «характер нанесенных повреждений».

Под ограничения попадает и информация о работе ПВО и РЭБ, расположении военных частей, сил правоохранительных органов и критически важной инфраструктуры.

В некоторых регионах запрет касается не только фотографий и видео. Ограничения могут распространяться на текстовые сообщения и другие виды информации. Таким образом, под запрет потенциально попадает не только публикация фотографии пораженного объекта, но и текстовое сообщение о том, куда попал беспилотник и какие повреждения он нанес.

Одновременно региональные акты обычно предусматривают исключения для официальных источников. Например, в Татарстане запрет не распространяется на федеральные, региональные и муниципальные органы власти, а опубликованную ими информацию разрешается распространять со ссылкой на официальный источник. Аналогичная конструкция содержится в ряде других региональных документов.

В Еврейской автономной области в августе Антитеррористическая комиссия запретила распространять сведения о терактах, атаках беспилотников и действиях диверсионных групп, если они до этого не были опубликованы уполномоченными органами. Ограничение распространяется и на фотографии и видео последствий.

За публикации штрафуют

Региональные запреты применяются на практике. По подсчетам «Вёрстки», которая изучила базы судов, в 2025–2026 годах за публикацию информации о последствиях атак украинских беспилотников наказали как минимум 80 человек. 75 из них получили штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, еще в пяти случаях суды ограничились предупреждениями.

Одна из наиболее масштабных практик сложилась в Калужской области. По данным «АиФ-Калуга», к концу июня 2026 года там оштрафовали более 70 человек и организаций на общую сумму около 700 тысяч рублей. Протоколы составляли в том числе на администраторов сайтов, Telegram-каналов и пабликов во «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге первый штраф за нарушение регионального запрета назначили в августе 2026 года. Мужчина опубликовал видео последствий атаки БПЛА 24 июля и получил штраф в четыре тысячи рублей. Для граждан повторное нарушение в Петербурге влечет штраф в пять тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей.

В Оренбургской области суды штрафуют даже в случаях, когда публикацию впоследствии удалили. В сентябре житель Орска получил штраф в пять тысяч рублей за опубликованную в интернете фотографию последствий атаки БПЛА. Другую жительницу области ранее оштрафовали на три тысячи рублей за видео последствий падения обломков беспилотника. Она утверждала, что приняла увиденный пожар за последствия взрыва газового котла и удалила запись, когда поняла, что произошло.

В Омской области после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод 6 июля ФСБ и полиция установили нескольких жителей, разместивших в соцсетях видео удара. Их привлекли к административной ответственности. Региональная антитеррористическая комиссия незадолго до этого запретила распространять в СМИ, соцсетях, интернете и мессенджерах текстовые, звуковые, фото- и видеоматериалы о применении и последствиях применения БПЛА.

В семи регионах запрет обнаружить не удалось

The Insider не обнаружил регионального запрета на распространение информации об атаках БПЛА в семи субъектах: Бурятии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Камчатском крае, Калининградской, Магаданской и Московской областях.

В некоторых из них при этом действуют запреты на использование или запуск гражданских беспилотников. Такие ограничения The Insider не учитывал, поскольку они не запрещают публикацию информации об атаках.

Отсутствие регионального запрета не означает, что подобных ограничений нет на более низком уровне. Например, в Московской области отдельное решение действует в Дубне. Антитеррористическая комиссия городского округа 9 июня 2025 года запретила фотографировать и снимать применение и последствия применения БПЛА, места их падения и пораженные объекты. Отдельно запрещены публикация и распространение любой информации, позволяющей определить тип беспилотника, место запуска или падения, траекторию, место атаки, факт поражения объекта и характер повреждений. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

На Камчатке Антитеррористическая комиссия Петропавловска-Камчатского в августе 2025 года выпустила памятку под названием «О запрете публикаций атак БПЛА». Однако юридического регионального запрета она не вводит: комиссия рекомендует гражданам «воздержаться от публикации» фотографий и видеозаписей последствий терактов, в том числе атак беспилотников.

Особая ситуация сложилась в Калининградской области. Регионального нормативного акта, запрещающего публикацию информации об атаках БПЛА, The Insider обнаружить не удалось. Однако Главное управление МЧС по области в октябре 2025 года уведомило жителей о «запрете размещения» в интернете фотографий и видео последствий террористических атак, а также ряда военных и критически важных объектов.

При этом само МЧС указало, что требование основано на рекомендации Национального антитеррористического комитета, направленной «всем регионам». Ведомство утверждало, что нарушение этой рекомендации может повлечь административную или уголовную ответственность.

Это указывает на существование федеральных рекомендаций регионам не допускать распространения подобных материалов, хотя единого федерального запрета на публикацию информации о применении БПЛА и последствиях атак нет.

Единого федерального запрета нет, но есть

Региональные власти вводят ограничения разными способами: указами и постановлениями губернаторов, а также решениями оперативных и антитеррористических комиссий.

Во многих документах в качестве правового основания фигурирует указ президента № 757 от 19 октября 2022 года. Он ввел в российских регионах различные уровни реагирования и дал региональным властям возможность принимать дополнительные меры безопасности. Сам указ при этом не содержит прямого общероссийского запрета на публикацию информации об атаках БПЛА.

Сходство формулировок региональных документов заметно даже в актах, принятых в разных частях страны и с большим интервалом во времени. В них повторяется одна и та же последовательность сведений: тип беспилотника, место запуска или падения, траектория полета, место атаки, факт поражения объекта, характер повреждений, работа ПВО и РЭБ, расположение военных и критически важных объектов.