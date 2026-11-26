Немецкая SAP, крупнейший по капитализации разработчик программного обеспечения в Европе, готовит план сокращения как минимум 10 тысяч рабочих мест. Так компания рассчитывает перестроить бизнес под эпоху искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.

Под сокращения попадут не менее 9% сотрудников SAP по всему миру. Окончательное число еще не определено и может измениться после переговоров с представителями работников. Всем подразделениям поручили найти, где можно урезать штат. Особое внимание уделяют разработке продуктов и продажам. В SAP не стали говорить, планируются ли увольнения. В заявлении компании сказано:

«SAP постоянно пересматривает свою структуру, чтобы она отвечала стратегии и потребностям клиентов».

Гендиректор Кристиан Кляйн за этот год дважды перестроил правление SAP, продвигая стратегию, где ИИ стоит «на первом месте». В марте компанию покинут двое из шести членов правления. Кляйн хочет встроить ИИ-инструменты в приложения SAP, поскольку прежние попытки компании выпустить ИИ-продукты столкнулись с проблемами.

Предыдущую крупную реструктуризацию SAP объявила в январе 2024 года. Тогда компания опять же упразднила около 10 тысяч позиций. Это стоило примерно €3 млрд и заняло больше года, а общая численность персонала почти не изменилась, потому что SAP нанимала людей на новые должности. Сейчас в компании работают больше 110 тысяч человек. В Германии, где у SAP больше всего сотрудников, производственный совет в этом году добился гарантии занятости до 2028 года.

Другие технологические гиганты тоже сокращают штат на фоне рекордных трат на ИИ. Так, в июле Microsoft объявила об увольнении около 4,8 тысячи сотрудников, это 2,1% штата. Тысячи работников в этом году сократили также Amazon и Meta.