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ЕС выделит €525 млн стартапам-разработчикам чипов, чтобы сократить отставание от США и Китая

The Insider
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Евросоюз направит €525 млн на поддержку стартапов, которые разрабатывают микросхемы, чтобы помочь им быстрее расти. Об этом заявила глава технологического направления Еврокомиссии Хенна Вирккунен, сообщает Reuters. Инвестиции — часть усилий Европы, которые она предпринимает, чтобы догнать США и Китай.

Большую часть суммы, €440 млн, Еврокомиссия и страны ЕС выделят стартапам в виде грантов. Деньги помогут компаниям покрыть расходы на разработку чипов для коммерческого применения. Ещё €85 млн пойдут на Европейскую платформу проектирования чипов (European Chips Design Platform). Через неё стартапы получат доступ к инструментам разработки, экспертной поддержке, готовым модулям для схем и производственным мощностям.

Вирккунен, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии, выступила на запуске платформы. Она сказала:

«Мы знаем, что Европа не сможет укрепить позиции в мировой полупроводниковой отрасли, если не добьётся успеха в проектировании чипов».

По её словам, развитие этого направления создаст спрос на производственные мощности и укрепит всю производственную цепочку в Европе.

По данным Еврокомиссии, на европейские компании, проектирующие чипы, приходится менее 1% мировой выручки в этом сегменте. Полупроводниковая отрасль сейчас переживает бум благодаря высокому спросу, связанному с искусственным интеллектом.

В середине октября министр экономики Тайваня Гун Минсинь рассказал Bloomberg, что остров готовится ужесточить экспортный контроль над чипами для ИИ вслед за США. Власти намерены включить ИИ-серверы и передовые полупроводники в перечень контролируемых товаров, после чего их вывоз в Китай станет уголовным преступлением.

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Публикация:«ЕС выделит €525 млн стартапам-разработчикам чипов, чтобы сократить отставание от США и Китая»

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