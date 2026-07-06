Microsoft сократит 4800 сотрудников на фоне рекордных трат на ИИ

Microsoft объявила о сокращении около 4 800 сотрудников — это 2,1% штата корпорации. Об этом сообщает Reuters. Как отмечает агентство, компании в технологическом секторе в целом наращивают расходы на инфраструктуру для искусственного интеллекта и одновременно используют саму технологию для оптимизации бизнес-процессов, увольняя часть рабочей силы.

Крупнейшие технологические корпорации в этом году потратят на развитие ИИ рекордную сумму — свыше $700 млрд, и такие затраты вынуждают компании искать способы окупить вложения и компенсировать растущую стоимость внедрения технологии. Помимо Microsoft, тысячи сотрудников в этом году уволили Amazon и Meta.

О сокращениях Microsoft объявила в понедельник, после падения акций компании почти на 23% в первом полугодии 2026 года — худшего результата с 2022 года. Ранее в этом году компания уже предлагала добровольные выплаты за увольнение примерно 7% американского персонала — это около 9 тысяч человек. Традиционно Microsoft сокращает штат ближе к концу финансового года, который завершается в июне, — так компания оптимизирует бюджет на следующий период, отмечает Reuters.

Как пишет агентство, спрос на ИИ обеспечивает рост облачного подразделения Azure, которое до апреля оставалось единственной облачной платформой для доступа к моделям OpenAI, но расходы на строительство дата-центров для этих сервисов давят на денежные потоки компании. В апреле Microsoft прогнозировала продажи Azure выше ожиданий Wall Street, но одновременно объявила о планах потратить на инфраструктуру $190 млрд в 2026 году — намного больше, чем ожидали аналитики.

В прошлом месяце глава игрового подразделения компании — Xbox — Аша Шарма заявила, что бизнесу нужна «перезагрузка» — маржа упала до 3%, что вынуждает компанию проводить реструктуризацию, вплоть до возможных сделок по слияниям и поглощениям. «Без учета Activision Blizzard King за последние пять лет мы потратили свыше $20 млрд на инвестиции в контент, платформу и субсидирование устройств, но наша годовая выручка при этом упала почти на полмиллиарда», — написала она в открытом письме сотрудникам, опубликованном на сайте Microsoft.