Марк Цукерберг признал, что ИИ-агенты развиваются не так быстро, как он предполагал, а массовые увольнения в Meta имели плохие последствия

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг признал недостатки в проведенной компанией масштабной реструктуризации. Об этом он заявил на внутреннем собрании сотрудников в четверг, запись которого есть в Reuters. По словам Цукерберга, ИИ-агенты — автоматизированные системы, способные выполнять задачи от лица пользователя, — развиваются медленнее, чем он рассчитывал.

Глава Meta признал, что реорганизация компании, сопровождавшаяся масштабными сокращениями, прошла не так «чисто», как могла бы, а руководители просчитались со сроками изменений. При этом Цукерберг и другие топ-менеджеры стремятся смягчить часть организационных изменений, введенных в начале года, не меняя при этом общий курс. В мае Meta сократила около 10% глобального штата и перевела порядка 7 тысяч сотрудников в команды, занимающиеся ИИ, — эти шаги вызвали недовольство персонала и опасения по поводу морального климата в компании. Ранее Цукерберг говорил сотрудникам, что не ожидает новых сокращений по всей компании до конца года, хотя часть работников отнеслась к этому скептически.

«Траектория развития агентных систем за последние как минимум четыре месяца не ускорилась так, как мы ожидали», — признал Цукерберг, добавив, что ставки компании на новую структуру «пока не оправдались». По его словам, когда в январе-феврале руководство начинало планировать реструктуризацию, топ-менеджеры в разговорах с ним опасались, что компания не успевает адаптироваться к развитию технологий достаточно быстро. Тогда в Meta были «очень оптимистично» настроены в отношении таких инструментов, как Claude Code от разработчика ИИ Anthropic.

В целом на инфраструктуру для ИИ Meta намерена потратить в этом году до $145 млрд — это часть более чем $700 млрд, которые крупнейшие технологические компании суммарно выделяют на развитие этой технологии в 2026 году.

Meta сократила около 8 тысяч человек — то есть 10% штата, — чтобы компенсировать инвестиции в ИИ, а также из-за финансовых проблем компании, просчитавшейся с метавселенной. Сам Цукерберг заявлял тогда, что ожидает более заметной отдачи от инвестиций в ИИ в течение ближайших трех-шести месяцев.