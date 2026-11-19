В Китае число онлайн-вакансий в профессиях, которые сильнее всего подвержены влиянию искусственного интеллекта, сократилось примерно на 10 процентных пунктов больше, чем в остальных. Такой вывод сделало Bloomberg, изучив около 10 млн объявлений о работе с июля 2021 по июнь 2025 года. Всего за это время вакансий стало вдвое меньше, отчасти из-за замедления экономики.

По оценке Bloomberg Economics, ИИ угрожает рабочим местам примерно 70 млн китайцев. Китайские исследователи приходят к похожим выводам. Согласно одной работе, с 2023 по начало 2026 года ИИ уменьшил найм на 5,2%. В другом исследовании говорится, что число вакансий из-за ИИ упало на 21%, а средняя зарплата — на 4%.

Xiaomi, Meituan и туристическое подразделение Alibaba отрицали сообщения о массовых увольнениях. Однако сотрудники крупных технологических компаний рассказали Bloomberg, что в некоторых отделах сократили до 30% штата. В июне пекинская интернет-компания уволила программиста Цан Шу вместе с половиной его команды. Он сказал:

«На этот раз всё иначе, ведь это реорганизация, вызванная ИИ».

Как утверждают источники Bloomberg, власти всё сильнее тревожит эта проблема. В июне правительство объявило о первом общенациональном исследовании того, как ИИ влияет на занятость. В его выводах сказано о необходимости «осмотрительно регулировать темпы внедрения ИИ» в трудоемких отраслях. Летом безработица среди молодежи дошла почти до 19%.

В июле власти Китая впервые за несколько десятилетий не стали включать в пятилетний план числовой показатель по созданию рабочих мест в городах. Как писало Bloomberg, это решение отражает растущую неопределенность на рынке труда из-за распространения ИИ.