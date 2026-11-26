Чеченский активист Мансур Мовлаев разбил видеокамеру в СИЗО Алматы после того, как власти Казахстана попытались тайно этапировать его в Петропавловск для последующей экстрадиции в РФ. Об этом The Insider рассказала юрист проекта «Консулы Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева. За это ему грозит уголовная ответственность. Россиянин надеется, что это позволит ему остаться в Казахстане и не оказаться в итоге в Чечне.

После того как власти Казахстана 24 ноября попытались тайно этапировать чеченского активиста Мансура Мовлаева в Петропавловск, россиянин пошел на отчаянный шаг и разбил видеокамеру в СИЗО, чтобы избежать экстрадиции в Россию. Согласно статье 428-1 Уголовного кодекса (УК) Казахстана, умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания наказывается лишением свободы сроком до 2 лет. Юрист Маргарита Кучушева рассказала The Insider:

«Мансур разбил камеру, которая находится у него в камере СИЗО. Это уголовно наказуемое преступление по УК Казахстана. Возможно, после возбуждения против него уголовного дела он сможет остаться в Казахстане на время разбирательств и исполнения наказания. Не факт, что они его не экстрадируют. Но мы надеемся на это, поскольку он принял такое решение, что ему лучше остаться в Казахстане, даже если это будет в тюрьме, нежели возвращаться обратно в Чечню».

Как сообщил проект «Слово защите», власти Казахстана уже возбудили на Мовлаева уголовное дело за умышленное повреждение имущества СИЗО.

Кучушева уточнила, что защита чеченского активиста, которому, по его мнению и мнению правозащитников, в случае возвращения в Чечню грозит смерть, параллельно пытается предотвратить экстрадицию Мовлаева в Россию другими способами. Она отметила:

«Мы добиваемся соблюдения срочных мер ООН, продолжаем работать на политической арене и оказываем давление на Казахстан. Сейчас мы собираем имена всех причастных: если Мансура выдадут, то мы будем добиваться персональных санкций против прокуроров и судей».

Как сообщал The Insider в сентябре, Казахстан приступил к согласованию с Россией экстрадиции Мансура Мовлаева и бывшей волонтерки петербургского штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой. Оба россиянина после задержания казахстанскими властями запросили убежище в республике, в котором им было отказано. В июле Мовлаев и Емельянова написали письма президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой остановить процесс их выдачи в Россию. «Консулы Антивоенного комитета», Международное общество прав человека (ISHR/IGFM) и проект «Ковчег» также потребовали от президента Казахстана остановить обе экстрадиции, освободить активистов и разрешить им безопасно выехать в третьи страны.

В казахстанском СИЗО Мовлаев предпринял две попытки суицида. В предсмертной записке в сентябре 2026 года он попросил «спасти хотя бы Юлию» и не допустить ее экстрадиции в Россию.

Против Мовлаева в России возбуждено дело о вымогательстве и экстремизме, против Емельяновой — о краже.