Власти Казахстана 24 ноября попытались тайно этапировать чеченского активиста Мансура Мовлаева из СИЗО Алматы в Петропавловск, откуда осуществляется выдача заключенных в Россию. Об этом сообщили в «Антивоенном комитете». Как рассказала The Insider юрист проекта «Консулы Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева, россиянин чудом выпал из списка на этапирование, видимо, из-за смены в последний момент вида транспорта, которым его должны были переместить из СИЗО. Она отметила, что в отношении Мовлаева действуют срочные меры ООН — специальное распоряжение Комитета ООН по правам человека, запрещающее Казахстану выдавать активиста России.

Как рассказала The Insider юрист Маргарита Кучушева, 24 ноября в СИЗО Алматы, где содержится Мовлаев, пришел человек для передачи ему посылки. Однако в СИЗО ему сказали, что не могут принять передачу, поскольку «он уже на этапе». Правозащитница сказала:

«Человек пришел в СИЗО передать посылку, а они ему говорят: “Мовлаев уже должен был отбыть по документам. По нашим сведениям, он уже на этапе, стоит в списках”. Они проверили, там действительно стояла его фамилия».

Кучушева отметила, что сейчас Мовлаев по-прежнему находится в СИЗО Алматы. По ее словам, вероятно, он выпал из списка на этап 24 ноября из-за смены транспорта. Она подчеркнула:

«Видимо, должны были этапировать поездом, но в последний момент поменяли на другой вид транспорта. То есть его сегодня не отправили на этап буквально чудом. Защиту никто в известность не ставил вообще. Власти Казахстана хотели сделать все очень тихо. Они решили не уведомлять сторону защиты, видимо, потому что нам еще не ответил Верховный суд по поводу нашего обжалования решения отказать Мансуру в убежище. Они просто хотели его секретно отправить в Россию. Сейчас инфополе вокруг ребят <Мансура Мовлаева и экс-волонтерки петербургского штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, которым Казахстан отказал в убежище и пытается экстрадировать в Россию — The Insider> утихло, они посмотрели, что пару недель не было акций, все тихо, спокойно, и, видимо, поэтому и решили. Нас очень сильно беспокоит тот факт, что власти Казахстана решили, что срочные меры ООН носят рекомендательный характер. Но это не так. Казахстан входит в ООН и должен следовать срочным мерам, которые выданы ООН до полного разбирательства».

Защита по-прежнему ждёт решения Верховного суда Казахстана по Мовлаеву и Емельяновой после отказа всех нижестоящих инстанций предоставить убежище россиянам.

Как сообщал The Insider в сентябре, Казахстан приступил к согласованию с Россией экстрадиции Мансура Мовлаева и Юлии Емельяновой. Оба россиянина после задержания казахстанскими властями запросили убежище в республики, в котором им было отказано. В июле Мовлаев и Емельянова написали письма президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой остановить процесс их выдачи в Россию. «Консулы Антивоенного комитета», Международное общество прав человека (ISHR/IGFM) и проект «Ковчег» также потребовали от президента Казахстана остановить обе экстрадиции, освободить активистов и разрешить им безопасно выехать в третьи страны.

В казахстанском СИЗО Мовлаев предпринял две попытки суицида. В предсмертной записке в сентябре 2026 года он попросил «спасти хотя бы Юлию» и не допустить ее экстрадиции в Россию. Активист и его защита уверены, что в случае экстрадиции в Россию его ждет смерть в Чечне.

Против Мовлаева в России возбуждено дело о вымогательстве и экстремизме, против Емельяновой — о краже.