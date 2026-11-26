Nvidia запретила производственным партнерам отгружать серверы в Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Dell, Supermicro и другие компании, которые собирают серверы на чипах Nvidia, предупредили покупателей из этих стран, что Nvidia не позволит отправить их заказы. Временная ли это мера, неясно — компании пока выясняют, как соблюсти новые экспортные правила США.

Отмечается, что эти страны стали излюбленным направлением китайских разработчиков ИИ, которые ищут доступ к передовым чипам Nvidia, чей экспорт ограничен Вашингтоном. Многие арендуют мощности у облачных провайдеров, и на прошлой неделе Министерство торговли США ввело правила против этой схемы. Для Nvidia регион прибылен: в 2025 году через сингапурскую «дочку» прошло $104 млрд выручки компании, на 72% больше, чем годом ранее.

Облачным провайдерам дали 90 дней на получение лицензии — для этого нужно доказать, что среди конечных пользователей нет компаний из ограничительных списков. Многие надеялись, что с возвращением на этой неделе Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia станет мягче применять правила, но, по словам источников, признаков этого почти нет. Руководитель одного из облачных провайдеров сказал:

«Правило есть, а инструкций, как его исполнять, нет. В регионе настоящий хаос».

Как пишет FT, спрос китайских компаний подстегнул бум дата-центров в регионе, особенно в Малайзии и Индонезии, и теперь миллиардные инвестиции под угрозой. Среди пострадавших — сингапурская облачная компания Aolani, которая собиралась сдавать мощности в аренду ByteDance, владельцу TikTok. Часть банков перестала выдавать на проект кредит примерно на $500 млн, а ByteDance может отказаться от сделки.

Хуанг ушел из Nvidia 12 ноября на фоне скандала из-за романа с Элис Хуанг — главой сингапурской Megaspeed, крупного покупателя чипов Nvidia. Американские власти подозревают ее в передаче информации властям КНР, а Megaspeed — в содействии поставкам чипов в Китай в обход ограничений. 23 ноября совет директоров вернул Хуанга на пост, заявив, что, по оценке правительства США, это не угрожает нацбезопасности.