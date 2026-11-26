Многолетний соратник главы Nvidia Дженсена Хуанга Джей Пури, руководивший глобальными продажами компании, несколько лет встречался с топ-менеджером компании Super Micro Computer Сенли Чэнь, пишет The Wall Street Journal. В марте 2026 года они поженились. Сотрудников Super Micro, которая производит серверы с чипами Nvidia, обвиняют в их контрабанде в Китай.

Чэнь была директором Super Micro по развитию и часто имела дело с Пури. По словам сотрудников обеих компаний, она ездила с гендиректором Super Micro в Nvidia, когда тот добивался чипов для клиентов. Команда Пури как раз решала, кому достанутся новейшие чипы. Чэнь отказалась обсуждать личную жизнь и написала:

«Мне никогда не приходилось полагаться на личные отношения ради профессиональной выгоды».

В марте Минюст США предъявил обвинения сооснователю Super Micro Уолли Ляо, менеджеру компании по продажам и стороннему посреднику. По версии следствия, они переправили в Китай серверы с чипами Nvidia более чем на $500 млн. Собеседник WSJ рассказал, что ФБР расспрашивало его о топ-менеджерах Super Micro, включая Чэнь. Сама она говорит, что с ней правоохранители не связывались.

В Super Micro называют себя пострадавшей стороной и утверждают, что Чэнь не отвечала за отношения с Nvidia и закупки ее чипов. Пури в июле оставил пост главы продаж Nvidia, а Чэнь после ухода из Super Micro возглавила облачную компанию ChronoScale. Nvidia и Пури на запросы не ответили.

24 ноября Минторг США внес в список экспортных ограничений сингапурскую Megaspeed и шесть связанных с ней компаний, включая «дочку» Alibaba. Megaspeed подозревают в поставках чипов Nvidia в Китай в обход санкций. С ее бывшей руководительницей Элис Хуанг, которую подозревают в работе на китайскую разведку, у Дженсена Хуанга был роман. Он ушел из Nvidia 12 ноября, но 23 ноября совет директоров вернул его на пост.