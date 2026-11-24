Министерство торговли США внесло в список экспортных ограничений сингапурскую компанию Megaspeed, которую подозревают в поставках передовых чипов Nvidia в Китай в обход американских санкций, а также шесть связанных с ней компаний, включая дочернюю структуру китайского технологического гиганта Alibaba. Об этом говорится в опубликованном американскими властями документе. Решение обнародовали на фоне возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia после скандала из-за его романа с бывшей руководительницей Megaspeed Элис Хуанг, которую подозревают в работе на китайскую разведку.

В список внесены компании, работающие в Сингапуре, Малайзии и Таиланде: Megaspeed International, Swiftdata, Apex Enterprise Solutions, MSFusion, PT Megaspeed International, Speedmatrix и Megaspeed (Thailand). Для поставок им любых товаров и технологий, подпадающих под американский экспортный контроль, теперь потребуется специальная лицензия, в выдаче которой по умолчанию предолагается отказ.

Это первое пополнение списка экспортных ограничений Минторга США с октября 2025 года. При этом две из семи компаний, PT Megaspeed International и Speedmatrix, имеют три полностью совпадающих адреса в Малайзии, следует из документа американского Минторга. Министерство инвестиций, торговли и промышленности Малайзии сообщило, что первая из этих компаний, согласно данным местных властей, не зарегистрирована в стране и не является ни оператором, ни арендатором дата-центров на ее территории.

Ведомство также намерено рекомендовать всем операторам центров обработки данных в Малайзии прекратить предоставление услуг семи компаниям, попавшим под американские ограничения.

Под ограничения попала структура Alibaba

Среди компаний, против которых ввели санкции, — сингапурская Apex Enterprise Solutions, принадлежащая Alibaba. Именно сотрудничество с китайским технологическим гигантом позволило Megaspeed получить статус официального облачного партнера Nvidia. По данным источника Reuters, Apex перечислила около $4,2 млрд компании Megaspeed и другим предприятиям в качестве предоплаты за аренду вычислительных мощностей в Юго-Восточной Азии, получив часть их активов в залог.

Малайзийская дочерняя структура Megaspeed, компания Speedmatrix, передала свой бизнес в залог Apex в рамках сделки с Alibaba. По состоянию на конец 2024 года активы Speedmatrix оценивались примерно в $2,14 млрд. С декабря 2024-го по декабрь 2025 года компания задекларировала импорт оборудования от американского поставщика Aivres примерно на $4,6 млрд.

В Alibaba назвали включение дочерней компании в американский санкционный список ошибочным, подчеркнув, что Apex никогда не перенаправляла ограниченные к экспорту чипы другим получателям. Компания хочет оспорить решение. В самой Megaspeed ранее утверждали, что соблюдают американское законодательство в области экспортного контроля.

Расследование началось еще в 2024 году

Как следует из совместного заявления министерств торговли и юстиции США, американские власти начали расследование в отношении Megaspeed еще в 2024 году. В мае 2025-го следователи запросили у Nvidia документы о прямых и косвенных поставках продукции компании.

В июне 2025 года Nvidia внесла Megaspeed в собственный список компаний, которым запрещены продажи. В том же месяце американские и сингапурские правоохранительные органы провели проверку Megaspeed и опросили ее тогдашнюю главу Элис Хуанг. Вскоре уголовное расследование перешло в ведение Минюста США.

Несмотря на это, американские власти ввели экспортные ограничения против Megaspeed лишь спустя 17 месяцев после того, как сама Nvidia внесла компанию в черный список. Министр финансов США Скотт Бессент утверждал, что его ведомство на протяжении нескольких месяцев добивалось введения ограничений, однако Минторг во главе с Говардом Лутником не предпринимал соответствующих мер.

Хуанг вернулся в Nvidia спустя 11 дней после отставки

Вчера, 23 ноября, совет директоров Nvidia объявил о возвращении Дженсена Хуанга на пост гендиректора. В компании сообщили, что при принятии решения учитывали информацию, полученную от высокопоставленных представителей американских властей, и не считают возвращение Хуанга угрозой национальной безопасности США.

При этом внутреннее расследование в отношении главы Nvidia продолжится. Компания также создала специальный комитет по вопросам национальной безопасности и экспортного контроля и намерена ввести новую руководящую должность для контроля за соблюдением законодательства.

Хуанг покинул свой пост в середине ноября после сообщений о его внебрачной связи с Элис Хуанг, которую, по данным американских СМИ, завербовало Министерство государственной безопасности Китая. Сам бизнесмен утверждает, что не знал о предполагаемых связях женщины с китайской разведкой. Пекин отвергает обвинения в шпионаже.