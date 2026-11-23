Дженсена Хуанга вернули на должность президента и члена совета директоров Nvidia. Решение принял совет директоров компании.

Хуанга уволили меньше двух недель назад. О его отставке стало известно 12 ноября.

Уход Хуанга из компании произошел на фоне скандала с любовницей, которую американские спецслужбы подозревают в работе на правительство Китая. В начале ноября Хуанг признался, что состоял в романтических отношениях с Элис Хуанг, также известной как Хуан Лэ, — руководительницей сингапурской компании Megaspeed, одного из крупнейших покупателей чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии.

Акционеры Nvidia после этого подали в суд на компанию, обвинив ее и Хуанга в мошенничестве. Авторы иска посчитали, что от акционеров скрыли информацию о том, что эта связь вызывает опасения по поводу национальной безопасности и угрожает репутации и перспективам бизнеса Nvidia. После этого Хуанг и покинул свой пост.

В свежем пресс-релизе говорится, что совет директоров изучил «информацию от высокопоставленных представителей правительства США» и, основываясь не ней, посчитал, что восстановление Хуанга в должности «не представляет угрозы национальной безопасности».

Акции Nvidia на этом фоне подскочили более чем на 31% на предварительных торгах.

Возвращения Хуанга на должность гендиректора Nvidia требовали более 180 тысяч человек, подписавших соответствующую петицию. Среди них были, например, главы Uber, Shopify и Epic Games.