Китайский предприниматель Ху Сяовэй помогал переправлять в Китай передовые чипы Nvidia в обход американских экспортных ограничений, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с поставками. Ху находится под санкциями США. Полиция Сингапура расследует его возможную причастность к отмыванию денег в деле камбоджийской Prince Group, которую американские власти обвиняют в организации скам-центров с принудительным трудом.

FT проследила связи Ху с китайской игровой группой Century Huatong по корпоративным документам. В одной из компаний, которой владел председатель Century Huatong Ван Цзи, Ху был директором. С Century Huatong также была связана сингапурская Megaspeed, закупавшая оборудование с чипами Nvidia. По таможенным данным, которые изучила FT, малайзийская «дочка» Megaspeed задекларировала импорт товаров от американского поставщика Aivres примерно на $4,6 млрд с декабря 2024 по декабрь 2025 года. По словам источников газеты, часть чипов в итоге оказалась в Китае.

Полиция Сингапура в июне сообщила, что расследует действия Ху и связанной с ним компании Future Oasis. Минфин США внес обоих в санкционный список. Представитель Prince Group сказал FT, что Ху никогда не работал в компании, и отверг обвинения американских властей. В январе Камбоджа выдала Китаю основателя Prince Group Чэня Чжи.

Что известно о новой компании команды Megaspeed

В принятии ключевых решений Megaspeed участвовал китайский бизнесмен Ли Мин, пишет газета The Wall Street Journal. В феврале 2025 года власти Сингапура предъявили ему обвинение в мошенничестве при закупке серверов. По версии следствия, он ввел в заблуждение американского поставщика Super Micro о том, как его компания будет использовать оборудование. Ли вышел под залог, разбирательство продолжается.

По данным WSJ, после ухода руководительницы Megaspeed Элис Хуанг ее команда занялась другой компанией, Novagate Cloud. Ее зарегистрировали в Сингапуре в 2025-м, через несколько месяцев после того, как Nvidia внесла Megaspeed во внутренний список компаний, которым она не продает продукцию. За первые пять месяцев 2026 года одно из малайзийских подразделений Novagate получило оборудование с чипами Nvidia как минимум на $300 млн, следует из документов о поставках, которые изучила WSJ.

США ограничили доступ к чипам через зарубежные дата-центры

До введения новых правил Megaspeed предоставляла Alibaba удаленный доступ к своим серверам в Малайзии, по данным WSJ. С 19 ноября американский Минторг требует лицензии для зарубежных дата-центров, которые предоставляют китайским компаниям удаленный доступ к передовым вычислительным мощностям выше установленного порога. Дата-центрам, которые уже предоставляли такой доступ и хотят его сохранить, дали 90 дней на получение лицензии. Документ также ввел лицензирование поставок ряда передовых чипов в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Таиланд и Бразилию.

12 ноября Дженсен Хуанг ушел с поста гендиректора Nvidia после сообщений о его отношениях с Элис Хуанг. Вскоре Bloomberg сообщил, что часть серверов с чипами Nvidia, оказавшихся у Megaspeed, установили в дата-центре в Шанхае.