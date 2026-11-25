На рынке электроники Хуацянбэй в китайском Шэньчжэне открыто продают новейшие чипы Nvidia. Экспортные ограничения США запрещают их поставки в Китай, пишет The Washington Post. Один из торговцев позвонил поставщикам и назвал журналистам цену в 20 млн юаней (около $3 млн) за сервер с восемью Blackwell B300, самыми передовыми чипами компании. В других павильонах такой сервер стоит от $3 млн до $3,4 млн.

Продавцы говорят, что за последние недели цены резко выросли, потому что США ужесточают экспортный контроль. По словам торговца по фамилии У, два месяца назад сервер с B300 стоил $2 млн. Он сказал:

«Если американские власти или Nvidia ограничат поставки, цена вырастет. Но после определенного момента спрос станет очень низким. Для нашего бизнеса это плохо».

Сама Nvidia цены этого оборудования не раскрывает. По оценке Кайла Чана из Брукингского института, аналогичный сервер в США стоит $500–600 тысяч.

С выхода серии Blackwell в 2024 году США запрещают поставлять эти чипы в Китай. При этом китайский закон их продажу не запрещает. Один из продавцов рассказал, что последние четыре-пять лет чипы Nvidia у него покупают россияне и иранцы. Торговцы держат их на складах в Шэньчжэне и Гонконге, а показывают только после предоплаты.

Как отмечает издание, контроль за соблюдением ограничений в администрации Трампа был непоследовательным. В начале года Минторг США одобрил продажу почти 580 тысяч чипов Nvidia китайским компаниям, две из которых связаны с армией. Министр финансов Скотт Бессент обвинил министра торговли Говарда Лютника в том, что тот закрывал глаза на утечку чипов в Китай. Nvidia ранее отрицала, что сознательно нарушала запреты.

12 ноября Дженсен Хуанг ушел с поста главы Nvidia. Перед этим The New York Times сообщила о его романе с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской Megaspeed. Американские спецслужбы считают ее агентом Министерства госбезопасности КНР. По данным СМИ, за два года Megaspeed закупила чипы Nvidia примерно на $4,8 млрд. 23 ноября совет директоров вернул Хуанга на его пост.