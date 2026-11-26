Иран, вероятно, получит статус «СНГ+» в Содружестве Независимых Государств, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Об этом рассказал ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, о намерении запустить такой формат объявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он впервые принял участие в саммите СНГ, который прошел 9 октября в национальной туристической зоне «Аваза» в туркменском городе Туркменбаши.

Инициатива Тегерана, как отметил генсек, привлекла внимание многих в Содружестве. Он сказал:

«Я чувствую, оценки в основном позитивные. Сейчас как раз решается вопрос о том, чтобы такой формат предоставить Ирану как первому государству».

Выступая на саммите, Пезешкиан предложил создать формат «СНГ+1», или «СНГ+Иран», как гибкий механизм для диалога. Он считает, что в этих рамках Иран и страны Содружества смогут развивать сотрудничество в транзите, энергетике, торговле, добыче полезных ископаемых, инвестициях и технологиях. Иран стал первым государством, которое пригласили на встречу лидеров СНГ в качестве специального гостя.

В начале ноября бригадный генерал иранской армии Мохаммад Акраминия в интервью изданиям Tabnak и BitRun заявил, что Иран получит купленные у России истребители Су-35 только после окончания войны с США. Тегеран ждал поставки этих самолетов еще в 2023 году.