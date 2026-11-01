ВС Ирана: Тегеран получит российские Су-35 только после войны с США. Поставки истребителей обещали еще в 2023 году

Иран рассчитывает получить закупленные у России истребители Су-35 после окончания войны с США. Об этом сообщил представитель иранской армии, бригадный генерал Мохаммад Акраминия, в интервью изданиям Tabnak и BitRun. По его словам, подготовка к закупке началась несколько лет назад, иранские пилоты уже прошли обучение, а самолеты должны были поступить еще до начала войны. Первоначально Тегеран ожидал поставки российских истребителей в 2023 году. При этом ранее источники в иранских ВВС рассказывали, что иранские власти сами отложили приемку части Су-35, опасаясь их уничтожения американскими ударами.

«Вопрос Су-35 обсуждался несколько лет назад, и мы еще тогда провели необходимую подготовку. Подготовка пилотов также была проведена, проблем с этим не было. Предполагалось, что эти самолеты прибудут до войны. Мы получим их после войны», — сказал Акраминия. Представитель иранской армии добавил, что страна намерена продолжить закупки современных боевых самолетов за рубежом. По его словам, иностранные вооружения позволят Ирану получить доступ к передовым технологиям, а после окончания войны военно-воздушные силы страны будут лучше оснащены.

Акраминия не уточнил, сколько именно Су-35 заказал Иран, о какой партии идет речь и когда ожидается ее получение. Поэтому из его слов нельзя однозначно установить, касается ли отсрочка всех заказанных самолетов или только части истребителей. Российская сторона публично не комментировала новое заявление.

Поставки Су-35 обещали еще в 2023 году

В январе 2023 года член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Шахрияр Хейдари сообщил, что заказанные у России Су-35 прибудут в страну в начале следующего иранского года, который начался 21 марта. Он также рассказал о заказах российских систем ПВО, ракетных комплексов и вертолетов. Об этих планах тогда писал The Insider. По информации телеканала i24NEWS, опубликованной в конце 2022 года со ссылкой на источники в разведке, первоначально речь могла идти о 24 самолетах, изготовленных для Египта, который впоследствии отказался от сделки.

В январе 2025 года заместитель начальника центрального штаба иранских вооруженных сил Али Шадмани подтвердил покупку Су-35 у России. Однако, как отмечало Reuters, генерал не назвал ни количество закупленных самолетов, ни сроки их передачи и не уточнил, состоялась ли поставка.

При этом еще в ноябре 2024 года немецкое специализированное издание Flug Revue сообщало о передаче Ирану первых двух Су-35СЭ. По данным журналиста Бабака Тагваи, 18 ноября самолеты передали иранским военным на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, после чего в разобранном виде перевезли транспортным Ан-124 в Тегеран. Издание утверждало, что первоначальный заказ увеличился с 25 до 50 истребителей.

Однако независимого подтверждения прибытия этих самолетов в Иран не появилось. В апреле 2025 года Международный институт стратегических исследований отметил, что сообщения о поставке первых двух Су-35 не подтверждены спутниковыми снимками или другими открытыми визуальными свидетельствами. При этом аналитики института смогли подтвердить с помощью спутниковых снимков поставку истребителей этого типа другому покупателю российских вооружений — Алжиру.

В конце 2025 года старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Антонио Джустоцци писал в колонке для The Insider о появлении документов, согласно которым Россия и Иран еще в 2022 году договорились о продаже 48 Су-35. По данным источников в иранских вооруженных силах, подготовка к исполнению контракта началась тогда же: иранские пилоты и технические специалисты проходили обучение в России. Источники утверждали, что сначала Тегеран должен получить 24 самолета из партии, ранее предназначавшейся Египту, а в 2026–2027 годах — еще 24 истребителя нового производства.

Иран ранее сам отложил приемку 20 истребителей

В августе 2026 года Джустоцци в колонке для The Insider написал со ссылкой на источники в иранских ВВС, что Тегеран отложил приемку 20 российских Су-35, заказанных еще в 2023 году, несмотря на готовность Москвы передать самолеты во второй половине июля.

По словам собеседников издания, иранские военные опасались, что американские силы уничтожат новые истребители вскоре после их прибытия, прежде чем их удастся разместить в подземных укрытиях. Поэтому Тегеран предпочел временно оставить самолеты в России. При этом оборудование для эксплуатации и обслуживания Су-35 уже начало поступать в Иран.

В июле немецкое издание Flug Revue также писало, что около 20 истребителей, предположительно изготовленных для Ирана, оставались на российской территории. В качестве одной из причин задержки называлось повреждение авиабазы в Хамадане, где планировалось разместить новые самолеты. По сведениям издания, до начала 2027 года Россия рассчитывала подготовить для Тегерана около 30 Су-35СЭ.

Новое заявление Акраминии согласуется с ранее опубликованными The Insider сведениями о переносе поставок. Однако генерал не назвал количество ожидаемых самолетов, поэтому подтвердить, что речь идет именно о той же партии из 20 Су-35, невозможно. Неясным остается и статус двух истребителей, о доставке которых Flug Revue сообщало в 2024 году.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный для борьбы с воздушными целями и нанесения ударов по наземным объектам. Для иранских ВВС, значительную часть которых составляют устаревшие американские самолеты, приобретенные еще до Исламской революции 1979 года, Су-35 должны стать одним из главных элементов модернизации боевой авиации.