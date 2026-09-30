Россия и пять стран СНГ договорились обмениваться данными об «экстремистах и террористах»

Генпрокуратуры России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подписали соглашение о противодействии терроризму и экстремизму. Оно предусматривает оперативный обмен данными об организациях, группах и отдельных лицах, которых стороны считают представляющими угрозу безопасности государств.

Стороны также будут обмениваться информацией о международных связях террористических и экстремистских групп, возможных терактах, незаконных вооруженных формированиях, торговле людьми, оружием и наркотиками и организаторах незаконной миграции. Отдельно предусмотрена передача сведений об иностранных террористах-боевиках и членах их семей. Документ вступил в силу после подписания и открыт для присоединения прокуратур других стран СНГ.

По данным «Татар-информа», который ссылается на секретариат Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, соглашение также предусматривает сотрудничество по вопросам выдачи и правовой помощи. В других доступных описаниях нового документа эти положения не упоминаются.

Подписанный документ разрабатывался как новая редакция соглашения о борьбе с терроризмом и «иными проявлениями экстремизма» от 25 мая 2006 года, выяснил The Insider. О подготовке именно обновленной версии сообщал в апреле 2026 года секретариат Координационного совета генпрокуроров СНГ.

При этом соглашение 2006 года содержало принципиальное ограничение: в первой статье документа прямо говорилось, что оно «не затрагивает вопросов выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам».

Соглашение 2006 года подписали прокуратуры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины. В новой версии на момент подписания участвуют шесть стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Обновленный документ также учитывает технологии, которых не было в прежней редакции. Секретариат КСГП указывал, что в него включили обмен опытом борьбы с использованием интернета и искусственного интеллекта в террористических целях, «дерадикализацию» людей, вовлеченных в террористическую и экстремистскую деятельность, и методы предотвращения вовлечения молодежи.

Подписание соглашения происходит на фоне продолжающихся споров вокруг выдачи Россией и странами СНГ людей, преследуемых по делам об экстремизме. За шесть дней до подписания документа The Insider писал, что Казахстан начал согласовывать с Россией место и время экстрадиции чеченского активиста Мансура Мовлаева. В РФ против него возбуждено дело о вымогательстве и экстремизме. Комитет ООН по правам человека ранее потребовал не выдавать активиста до рассмотрения его жалобы.

Из доступных описаний нового соглашения не следует, что признание человека или организации «экстремистскими» в одной из стран автоматически обязывает другие государства признать этот статус. Полный текст новой редакции соглашения на момент публикации на сайтах Генпрокуратуры России и Координационного совета генпрокуроров СНГ не опубликован.