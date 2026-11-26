Владелец медиахолдинга «Царьград», миллиардер и спонсор российской агрессии против Украины Константин Малофеев назвал одной из целей нынешней войны борьбу с так называемым «сионистским оккупационным правительством» (ZOG). Эта аббревиатура используется неонацистами и сторонниками превосходства белой расы для обозначения якобы существующего тайного еврейского контроля над правительствами западных стран. Малофеев с 2024 года женат на уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест.

В опубликованном 26 ноября посте в своем Telegram-канале под заголовком «О ZOG» Малофеев связал историю финансиста Джеффри Эпштейна с распадом СССР и политикой российского руководства в 1990-е годы. В частности, он без документальных подтверждений заявил, что отец сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл, британский медиамагнат Роберт Максвелл, якобы вывез советское «золото партии» в Израиль. По утверждению Малофеева, за политическими событиями в мире стоит «глобальная сеть сатанистов», которая назначает политиков и управляет государствами:

«Наша сегодняшняя война с Западом идет в том числе за „деэпштейнизацию“ — освобождение народов мира от того, что в фанатской среде называется ZOG (сионистским оккупационным правительством)».

Аббревиатура ZOG (Zionist Occupation Government) вошла в обиход американских неонацистов в 1970-е годы и впоследствии распространилась среди ультраправых по всему миру. Американская правозащитная организация Anti-Defamation League (ADL), занимающаяся противодействием антисемитизму и экстремизму, включает ZOG в свою базу символики ненависти. В основе концепции лежит антисемитская теория заговора о том, что евреи тайно контролируют государственные институты западных стран.

Малофеев использует эту терминологию как минимум с февраля 2026 года. Тогда на сайте «Царьграда» вышла его авторская колонка «Сионистское оккупационное правительство», в которой он утверждал, что опубликованные материалы дела Эпштейна якобы доказывают существование ZOG. Антисемитские и конспирологические утверждения Малофеева в этой публикации подробно разбирал историк Семен Чарный в журнале «Лехаим».

Связи Малофеева с неонацистами и российскими властями

В сентябре 2025 года Малофеев организовал международный съезд ультраправых и неонацистов в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, где заседает городской парламент. Как установил The Insider, в мероприятии приняли участие представители 20 организаций, в том числе греческой неонацистской партии «Золотая заря», итальянской неофашистской партии Forza Nuova и движения Lealtà Azione, созданного выходцами из международной неонацистской сети Hammerskins. На открытии съезда зачитали приветствие от председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

По итогам съезда была создана «Международная лига антиглобалистов „Паладины“». Среди организаторов мероприятия были созданные под эгидой Малофеева «Двуглавый орел» и ультраправое студенческое объединение «Братство академистов», имеющее ячейки в ведущих российских вузах, в том числе МГИМО и СПбГУ.

Связанные с Малофеевым организации активно участвуют и в мероприятиях, проводимых Русской православной церковью при поддержке российских властей. В сентябре 2026 года The Insider рассказывал об участии ультраправых в крупных крестных ходах. Принадлежащий Малофееву «Царьград» называл общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл, «всенародным Русским маршем». Сам Малофеев участвовал в шествии вместе с супругой Марией Львовой-Беловой. Через несколько дней он вместе с главой Калмыкии Бату Хасиковым награждал участников войны против Украины «Цареградскими крестами».

Малофеев также много лет поддерживает контакты с европейскими политиками, выступающими на стороне Кремля. Как выяснил The Insider, в 2018 году помощница Малофеева Мария Решетова занималась оформлением документов для посещения чемпионата мира по футболу в России рядом иностранных политиков, в том числе французскими евродепутатами Тьерри Мариани и Филиппом Оливье, членами семьи Ле Пен и представителями европейских ультраправых.

Малофеев участвует в поддержке российской агрессии против Украины с 2014 года. Еще тогда The Insider установил, что бывшие сотрудники и партнеры предпринимателя заняли ключевые посты у пророссийских сепаратистов на Донбассе. Бывший начальник службы безопасности его компании Игорь Гиркин стал «министром обороны ДНР», а консультант Малофеева Александр Бородай — «премьер-министром ДНР». В распоряжении редакции была запись разговора, в котором Гиркин отчитывался перед Малофеевым после захвата Славянска. После начала полномасштабного вторжения Малофеев публично рассказывал о материальной поддержке российской армии.

В сентябре 2024 года Малофеев подтвердил, что женился на детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой, занимающей этот пост с 2021 года. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Львовой-Беловой и Владимира Путина в связи с предполагаемыми военными преступлениями — незаконной депортацией и перемещением украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.