Президент РФ Владимир Путин освободил иностранных граждан, имеющих право на постоянное проживание в Украине, от необходимости предоставлять выданную украинскими органами справку о судимости при получении гражданства России. Соответствующий указ № 867 был опубликован 24 ноября на портале правовой информации, обратил внимание The Insider.

В указе Путина от 24 ноября говорится, что граждане иностранных государств, имеющие право на постоянное проживание в Украине, освобождаются от необходимости предоставлять справку об отсутствии или наличии судимости, выданную украинскими органами, при подаче заявления о приеме в гражданство России. Ранее это исключение распространялось только на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших в Украине и выехавших в Россию, в том числе через третьи страны. Кроме того, из документа исключили условие о выезде с территории Украины в Россию.

Эти исключения, согласно указу, действуют до 1 января 2028 года.

Согласно предыдущей редакции указа, справку об отсутствии или наличии судимости также не обязаны предоставлять иностранцы, заключившие после 24 февраля 2022 года (начала полномасштабного вторжения России в Украину) контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок не менее года. Это исключение сохранилось.

Требование об обязательном предоставлении справки об отсутствии или наличии судимости при подаче заявления о приеме в российское гражданство Путин ввел указом от 1 июня 2026 года. До этого такая справка не входила в общий перечень обязательных документов. Документ должен быть выдан компетентными органами иностранного государства не ранее чем за три месяца до подачи заявления на гражданство РФ.

Как пояснила The Insider адвокат Валерия Ветошкина, сотрудничающая с «ОВД-Инфо», расширение списка лиц, для которых сделано исключение, вероятнее всего, связано с необходимостью синхронизировать законодательство о гражданстве с новыми миграционными требованиями и устранить препятствия, связанные с технической невозможностью получить украинскую справку о (не)судимости. При этом она отметила:

«Само по себе это не свидетельствует о намерении властей использовать поправки для принудительной паспортизации. Хотя в условиях уже существующей практики принуждения жителей оккупированных территорий к получению российского гражданства такое упрощение может иметь и более широкие последствия: в частности, облегчать оформление российского гражданства для людей, которые в силу обстоятельств не имеют возможности сохранить или использовать исключительно украинские документы. Важно также учитывать, что освобождение от предоставления справки не означает отмены остальных проверок и требований к заявителям».

Адвокат также считает, что новые поправки вряд ли приведут, например, к росту уголовных дел против иностранцев, поскольку получение российского гражданства не означает, что человека смогут привлекать к уголовной ответственности по большему количеству статей УК РФ. Она пояснила: