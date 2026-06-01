Трех жителей РФ лишили гражданства за «пропаганду антироссийских настроений». Ранее именно такая формулировка официально публично не звучала

Как утверждают в спецслужбе, неназванные «уроженцы Центральной Азии» пытались «радикализировать» челнов одной из закавказских диаспор Тюменской области. Что именно стало поводом для их преследования, не раскрывается. В качестве юридического обоснования решения ФСБ ссылается на нарушение 29-й статьи Конституции РФ о запрете пропаганды, возбуждающей ненависть и вражду, а также присяги гражданина России.

The Insider не обнаружил в открытых источниках более ранних сообщений госагентств и силовых структур с точно такой же формулировкой о причинах лишения паспорта. Однако практика прекращения приобретенного гражданства по политически мотивированным основаниям уже существует: в 2024 году уроженку Украины, жившую в Магадане, лишили гражданства за «антироссийские высказывания в интернете», в марте 2026-го — гражданку Украины из Кургана (за «крайне негативное отношение к СВО»).

Юридически «пропаганда антироссийских настроений» сама по себе не является стандартным основанием для прекращения гражданства. Обычно в таких случаях власти ссылаются либо на конкретные статьи УК РФ — в перечне их несколько десятков, включая экстремизм, «фейки» об армии, призывы к терроризму, разжигание вражды, шпионаж, диверсию и помощь противнику, — либо на более общую формулировку о «действиях, создающих угрозу национальной безопасности» по закону о гражданстве.

Всего 1 июня ФСБ отчиталась о лишении паспортов восьми «уроженцев Центральной Азии» в шести регионах РФ за «экстремистские настроения» и неоднократное привлечение к уголовной ответственности.