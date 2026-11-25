МИД Северной Кореи потребовал закрыть дипломатическое бюро Швейцарии в Пхеньяне, которое возобновило работу лишь месяц назад после шестилетнего перерыва. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Возглавляющий диппредставительство Сильвен Астье был объявлен персоной нон грата. Решение было принято из-за введенных против Северной Кореи санкций.

ЦТАК 25 ноября сообщило, что главе швейцарского дипломатического бюро Швейцарии в КНДР Сильвену Астье было предписано покинуть Северную Корею в течение 48 часов. В сообщении отмечается, что глава департамента Европы МИД КНДР Пак Хён Су вызвал Астье и передал ему ноту, в которой содержалось требование закрыть диппредставительство «в связи с откровенным враждебным действием властей Швейцарской Конфедерации». Возмущение Пхеньяна вызвало включение в санкционный список детского лагеря «Сондовон». В сообщении ЦТАК говорится:

«Посягающие на суверенные права КНДР и интересы ее граждан действия ни в коем случае не могут быть приняты».

Как отмечает агентство The Associated Press, в начале ноября швейцарские власти включили лагерь «Сондовон» в санкционный список, поскольку учреждение участвует в программах по перемещению украинских детей с оккупированных Россией территорий. Отмечается, что на территории лагеря дети подвергаются воздействию пропаганды и участвуют в мероприятиях, направленных на распространение пророссийских взглядов. Ранее аналогичные санкции против «Сондовона» ввели Великобритания и Евросоюз.

Швейцарское бюро в Пхеньяне возобновило работу лишь 19 октября 2026 года после шестилетнего перерыва, вызванного изначально пандемией коронавируса. В конце октября на официальное открытие диппредставительства в КНДР приехал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Швейцария установила дипломатические отношения с Северной Кореей в 1974 году и остается одной из немногих западных стран, поддерживающих диалог с Пхеньяном, подчеркивает AP. Отмечается, что нынешний диктатор КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон, будучи подростками, учились в Швейцарии в 1990-х годах. В 1997 году в Пхеньяне открылся «офис сотрудничества» Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, который занимался в основном гуманитарными программами. Он был закрыт в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Власти Швейцарии заявляли, что открытие в октябре 2026 года дипломатического бюро, которое подчинялось посольству страны в Пекине, позволит укрепить прямые контакты с северокорейским руководством.