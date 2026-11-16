В КНДР запустили гастротуры для россиян. В меню — черная икра и фуа-гра

Владивостокский туроператор «Восток Интур», который отправляет россиян в Северную Корею, объявил о старте гастрономических туров в эту страну, сообщает РИА «Новости». Первая группа уже успела съездить в Пхеньян и вернуться домой. В 2027 году компания рассчитывает проводить такие поездки ежемесячно.

Участников водят в рестораны, куда нельзя попасть в рамках стандартной поездки, — там обслуживают исключительно организованные гастрономические группы. Маршрут и меню проходят согласование в управлении по туризму КНДР. Поездка рассчитана на четыре дня с вылетом из Владивостока, в группе может быть не больше 10 человек. Помимо ресторанов, туристам показывают главные достопримечательности северокорейской столицы.

По данным компании, путешественникам подавали блюда, мало похожие на то, что обычно связывают с кухней КНДР. Туристка Елена Титок сказала:

«Было интересно увидеть, что это не только кимчи и лапша, но и еще десяток разнообразных блюд».

Среди них она назвала синсолло, в котором больше 30 ингредиентов, — его подавали в ресторане «Коре». Шоком для нее стали теппаньяки, черная икра и фуа-гра в ресторане «Рынра», где для гостей устраивают гастрошоу.

Ранее директор «Восток Интура» Инна Мухина говорила, что компания собирается организовывать в КНДР и научно-популярные туры. Прямые авиарейсы из Владивостока в Северную Корею вернулись в 2024 году, тогда же заработало железнодорожное сообщение. В 2025-м между Владивостоком и Раджином пустили первый прямой туристический поезд, а в 2026-м открылся первый автомобильный мост Хасан — Туманган, по которому идут грузовые перевозки.

Расследователи украинской организации Truth Hounds считают, что этот мост строили прежде всего ради военного сотрудничества, а не для торговли или культурного обмена. По их оценке, он может стать главным каналом переброски северокорейских солдат и оружия для войны против Украины. Автомобильные перевозки к тому же сложнее отслеживать со спутников, чем железнодорожные.