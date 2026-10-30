Помощник депутата Госдумы организовал незаконную поставку в Россию рабочих из КНДР — расследователи

Помощник депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Карпова — руководитель группы компаний «Блэкхос» Владимир Соколов организовал сеть посредников, которая занимается поставкой рабочих из Северной Кореи на российские предприятия в обход санкций. Об этом говорится в докладе юридической правозащитной организации Global Rights Compliance (GRC).

В расследовании отмечается, что посредники создают бригады из 50–100 граждан КНДР и предлагают различным предприятиям взять на работу северокорейцев, взамен требуя 100–150 тысяч рублей за каждого такого сотрудника. На сайте KNDR.su — ключевой платформе в этой схеме — работодателям обещают, что работники из КНДР «не прогуливают, не пьют и не сбегут». Кроме того, сообщается, что такие сотрудники готовы работать по 12 часов 28 дней в месяц.

Как отмечает GRC, для въезда в Россию северокорейцам оформляют студенческие визы и зачисляют в колледжи. Однако на занятия такие ученики не ходят. Подобную схему используют для обхода международных санкций ООН, под которыми подписалась Россия и которые запрещают наём рабочих из КНДР. При этом паспорта завезенных таким образом в Россию северокорейцев хранятся в посольстве КНДР, за нарушение контракта им грозят «серьезные последствия» на родине, подчеркивается в докладе.

Расследователям удалось установить несколько предприятий, где уже трудоустроены северокорейские рабочие. В частности речь идет о подмосковном заводе «Рускон», выпускающем среди прочего консервы и продукты для армейских сухпайков. Там были замечены сотрудники посольства КНДР в России. После их визита Соколов опубликовал видео, на котором северокорейские рабочие работают на линии по производству собачьего корма.

Кроме того, присутствие представителей Северной Кореи было зафиксировано на калужском заводе «Агрисовгаз», против которого введены санкции США. Также северокорейцы, вероятно, трудятся на швейной фабрике в подмосковном Чехове.

Владимир Соколов работает помощником депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Карпова — бывшего шахматиста. В октябре Евросоюз ввел против Соколова и «Блэкхос» санкции. Ограничения в Брюсселе обосновали участием Соколова в торговых и промышленных проектах КНДР в нарушение санкций ООН.

В сентябре 2026 года группа по мониторингу санкций ООН заявила, что численность рабочих из КНДР в России на конец 2025 года составляет 15–30 тысяч.