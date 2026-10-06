В КНДР под видом сбора оставшихся колосков воруют неубранный урожай, и хозяйства перестают пускать местных жителей на поля — Daily NK

В разгар уборочной кампании в КНДР на убранные поля потянулись жители, которые подбирают оставшиеся после жатвы колоски. Часть из них под этим предлогом ворует еще не убранный урожай, поэтому некоторые хозяйства начали жестко ограничивать доступ к полям. Об этом сообщает Daily NK со ссылкой на источник в провинции Южный Пхёнан.

По его словам, сборщики колосков сейчас съезжаются в хозяйства города Анджу, расположенные недалеко от городской черты, в том числе в районах Ёнъён-дон и Мисан-дон. Обычно в это время года на поля отправляются оставшиеся без работы пожилые люди и дети, которые так пополняют скудные запасы семьи.

Однако многие лишь изображают сбор колосков, а на деле тайком обрывают кукурузу и сою на неубранных участках. Чтобы кражу не заметили, зерна вылущивают, смешивают с настоящими колосками и присыпают землей или сухой травой. Некоторые прячут добычу в безлюдных местах, сушат ее и рассчитывают продать, когда закончатся проверки зерна. Источник рассказал:

«Раньше на тех, кто собирал колоски после уборки, особо не ругались, а сейчас к полю не подпускают вовсе — неважно, убран урожай или нет»,

Он добавил, что отличить вора от честного сборщика сложно, но больно смотреть, как люди в одинаково бедственном положении с бранью гоняют друг друга.

В итоге сборщики стекаются туда, где контроль слабее, прежде всего на уже убранные поля батата, которые перекапывают по нескольку раз. При этом, по словам источника, из-за воров нормально собирать колоски не получается даже у тех, кто ничего не крадет.

Ранее сообщалось, что кабинет министров КНДР 15 сентября запретил самовольный забой скота и обязал хозяйства учитывать молоко, масло и сыр с точностью до грамма. Работники ферм остались недовольны, поскольку лишились праздничных выдач продуктов.