В КНДР перед национальными праздниками запретили самовольный забой скота и потребовали учет масла и сыра с точностью до грамма — Daily NK

Кабинет министров КНДР 15 сентября разослал провинциальным народным комитетам и комитетам по управлению сельским хозяйством директиву о запрете несанкционированного забоя скота и неофициального вывоза молочной продукции. Об этом сообщает Daily NK со ссылкой на источник в провинции Южный Хванхэ. Меры приняты накануне праздника Чхусока и 10 октября — дня основания Трудовой партии Кореи.

Животноводческим хозяйствам велено провести полную инвентаризацию поголовья. За забой коров, свиней и коз без разрешения ради собственного потребления или продажи на рынке директива грозит «строгой юридической ответственностью». До конца сентября хозяйства должны накопить максимум молока, сыра и масла для отправки в центр и снабжения жителей провинций. Масло и сыр предписано вносить в учетные книги с точностью до грамма и хранить на опечатанных складах.

Директива также запрещает практику, при которой руководители присваивали молочную продукцию или сбывали ее на сторону по так называемой «специальной цене для работников». Источник рассказал:

«Каждый праздник на животноводческих базах мясо и молочные продукты делили между собой, начальство и работники забирали себе определенную долю. Теперь приказано пресекать это с самого начала, поэтому обстановка на местах напряженная».

По данным Daily NK, работники хозяйств недовольны, поскольку лишаются праздничных выдач натурой и дешевых продуктов. Часть руководителей, опасаясь внезапных проверок правительственной инспекции, переписывает учетные книги и подгоняет цифры под фактические запасы.

Ранее сообщалось, что правительство КНДР потребовало полностью пресечь нелегальную торговлю горючим из России и провести чистку среди чиновников, причастных к этим схемам.