Правительство России увеличило максимальный срок непрерывного прохождения военной службы по контракту на территории Чечни с двух до пяти лет. Соответствующее постановление, опубликованное 24 ноября на портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, обратил внимание The Insider. Ограничение в два года непрерывной службы было введено во время Второй чеченской войны 23 августа 2000 года.

Чечню включили в список регионов, в которых контрактники могут проходить службу непрерывно до пяти лет без плановой замены. В этот перечень с различными ограничениями по конкретным районам и другими исключениями входят 17 регионов РФ. При этом только четыре региона — Чечня, Дагестан, Ингушетия и Мурманская область — указаны без территориальных оговорок.

Таким образом, правительство отменило особый порядок прохождения военной службы по контракту в Чечне, действовавший в течение 26 лет — с августа 2000 года. Прежнее постановление обязывало федеральные ведомства проводить плановую замену военнослужащих по прошествии двух лет их пребывания в республике.

В подписанном Мишустиным документе при этом отмечается:

«Установить, что для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территории Чеченской Республики на день вступления в силу настоящего постановления, максимальный срок непрерывного прохождения военной службы составляет 2 года».

С инициативой увеличения срока службы в Чечне в октябре 2025 года выступила ФСБ. Как писала газета «Коммерсантъ», в пояснительной записке к проекту постановления спецслужба обосновала изменения необходимостью установить в Чечне порядок службы, аналогичный действующему в Дагестане и Ингушетии. А ответственным за разработку проекта постановления значился «сотрудник Роман». Изменения затрагивают не только военнослужащих Минобороны, но и часть сотрудников ФСБ.