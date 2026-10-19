Адам Кадыров собрал вооруженную «Команду К-13» из детей чеченских чиновников и силовиков — «Верстка»

18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам создал вооруженную «Команду К-13», в состав которой вошли его родственники, сыновья высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых структур республики. Как выяснило издание «Верстка», среди участников группы оказались сын премьер-министра Чечни Магомеда Даудова, сын командира полицейского спецполка Замида Чалаева и племянник вице-премьера Абузайда Висмурадова. Официальный статус формирования и его задачи неизвестны.

О создании группы сообщается в Instagram-аккаунте «Команда К-13», связанном с Адамом Кадыровым. На опубликованной фотографии рядом с ним стоят 18 вооруженных мужчин. В описании говорится, что они готовы выполнить любое поручение независимо от места и времени, а главными принципами команды названы верность, дисциплина и ответственность. При этом подтверждений, что группа является самостоятельным подразделением МВД, Росгвардии или другой официальной силовой структуры, нет.

Журналисты «Верстки» установили личности большинства участников фотографии. Среди них 21-летний Якуб Чалаев, сын командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева, и 18-летний Рамзан Даудов, сын председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. Последний ранее возглавлял чеченский парламент и был одним из наиболее влиятельных соратников главы республики.

В составе новой группы также оказались 21-летний Ахмат Висмурадов, племянник чеченского вице-премьера Абузайда Висмурадова, 30-летний Абубакар Кадыров, племянник главы республики, 18-летний Рамзан Мацуев, брат мужа дочери Кадырова Айшат, 21-летний Докка Айдамиров и 23-летний Минкаил Усманов, племянники жены Рамзана Кадырова Медни. Кроме того, «Верстка» идентифицировала 36-летнего Шамиля Ирасханова, родственника начальника МВД Грозного, и 19-летнего Хас-Магомеда Наурбиева, сына заместителя командира СОБР «Ахмат».

Среди установленных участников есть и личная охрана Адама. В частности, 28-летний Халид Тесаев, ранее танцевавший в ансамбле «Нохчо», согласно изученным «Версткой» телефонным книжкам, записан у других пользователей как «помощник Дустума» и «охрана Дустум». «Дустум» — позывной Адама Кадырова, который ранее использовал его отец.

От собственного бренда до силового формирования

Название «К-13» используется не только новой вооруженной группой. В сентябре 2026 года «Верстка» рассказывала, как вокруг Адама Кадырова создаются коммерческие проекты под брендами «К-13» и «Дустум». В их число входят энергетические напитки, боксерский промоушен и прокат элитных автомобилей.

Один из участников новой команды, Минкаил Усманов, является совладельцем компании «Элит Кар», сдающей в аренду автомобили под брендом Elite Car 13. Как выяснила «Верстка», до 2014 года среди учредителей компании был фонд имени Ахмата Кадырова. С 2011 по 2019 год фирма получила государственные контракты на поставку транспорта на 88,3 млн рублей. В 2025 году ее чистая прибыль составила 1,2 млн рублей.

В том же расследовании журналисты рассказывали о другом формировании — «Дустум К-13». Его база находится на территории СОБР «Ахмат» в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт. Бойцы, использующие этот бренд, проводят тренировки по стрельбе и управлению беспилотниками, а также участвуют в рейдах на дорогах Чечни. Во время таких рейдов они останавливают автомобили и требуют от водителей снимать тонировку.

Публичных свидетельств того, что участники вновь представленной «Команды К-13» выполняют аналогичные задачи, нет. Также неизвестно, совпадает ли ее личный сосстав с подразделением «Дустум К-13», о котором сообщалось ранее.

Как Адам Кадыров получил контроль над силовыми структурами

Адам Кадыров начал получать руководящие должности еще до совершеннолетия. В ноябре 2023 года, вскоре после избиения Никиты Журавеля, его назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В апреле 2025 года он стал куратором МВД республики, а затем возглавил региональный Совет безопасности.

В марте 2026 года The Insider обратил внимание на появление Адама Кадырова в форме с погонами, на которых были видны предположительно майорские звезды. К тому моменту ему исполнилось только 18 лет. После избиения Журавеля сын главы Чечни также получил многочисленные региональные и ведомственные награды. Как подсчитал The Insider, уже к ноябрю 2023 года у него было девять наград, врученных менее чем за два месяца. В июне 2026 года Адам Кадыров во второй раз получил звание Героя Чечни. В июне 2025 года Адам также встретился с Владимиром Путиным в Москве. На встрече президент поздравил его с предстоящей свадьбой.