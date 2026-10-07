Кадыров получил знак «Почетный архитектор России». Ранее его награждали за вклад в науку, атомную безопасность и цементную промышленность

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России» за «значительный вклад в развитие архитектурной отрасли и градостроительства» России и Чечни. За последние годы Кадыров также получал награды за вклад в науку, развитие Курчатовского института, безопасность атомных станций, цементную промышленность и защиту прав человека. Его 18-летний сын Адам к этому времени стал дважды Героем Чечни и также получил награды за атомную безопасность и «боевое отличие».

Знак Кадырову 7 октября вручил вице-премьер Марат Хуснуллин во время открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в новом районе имени Владимира Путина в Грозном. «Я считаю, что главный архитектор этих всех проектов — лично вы», — сказал Хуснуллин. Вице-премьер отметил, что градостроительные проекты в Чечне реализуются под личным контролем Кадырова.

«Почетный архитектор России» — не государственное почетное звание, а ведомственный знак Минстроя. Согласно положению о награде, им могут награждаться как специалисты архитектурного и градостроительного профиля, так и «другие лица», внесшие значительный вклад в развитие российской архитектуры и градостроительства. Отдельно существует государственное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации».

Наука, атомные станции и цемент

Это далеко не первая отраслевая награда главы Чечни. В апреле 2026 года Академия наук Чеченской Республики вручила Кадырову медаль «За вклад в развитие науки». Решение принял президиум академии. Каких именно научных работ или исследований касался вклад главы региона, публично не уточнялось.

Спустя восемь дней Кадыров получил орден I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ». Его вручила исполнительный директор Союза производителей цемента Дарья Мартынкина во время обсуждения модернизации предприятия «Чеченцемент».

В 2023 году президент Курчатовского института Михаил Ковальчук наградил Кадырова медалью имени Игоря Курчатова — за «выдающийся вклад в развитие» института.

В июне 2025 года «Росэнергоатом» присвоил главе Чечни сразу золотую и серебряную медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». В Чечне объясняли награждение, в частности, участием чеченских подразделений в обеспечении безопасности оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Еще раньше, в 2022 году, Стоматологическая ассоциация России вручила Кадырову орден «За заслуги перед стоматологией» I степени за вклад в развитие стоматологической службы Чечни.

В марте 2023 года уполномоченный по правам человека в Чечне наградил Кадырова медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики» — за «выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан». Аналогичные медали получили его мать Аймани и посмертно отец Ахмат Кадыров.

За месяц до этого Кадыров стал первым обладателем звания Героя Чеченской Республики. Как писал The Insider, награду незадолго до этого учредил сам Кадыров, а полномочия присваивать ее также принадлежат главе Чечни.

Награды Адама Кадырова

Большое число наград получает и младший сын главы Чечни Адам. Первая серия началась осенью 2023 года, когда ему было 15 лет. В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Вскоре после этого Кадыров-младший получил звание Героя Чечни.

Затем за несколько недель ему вручили орден Татарстана «Дуслык», высшую награду Карачаево-Черкесии «За заслуги перед КЧР», награду «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», ордена «За заслуги перед Уммой» и «За служение религии Ислам», а также «Трудовую доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа». К середине ноября 2023 года The Insider насчитал у 15-летнего Адама девять наград, полученных менее чем за два месяца.

В марте 2025 года Росгвардия наградила 17-летнего Адама ведомственной медалью «За боевое отличие». В январе 2026 года он получил золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за участие в обеспечении охраны Запорожской АЭС — такую же золотую награду ранее получил его отец.

В июне 2026 года Адаму повторно присвоили звание Героя Чечни — теперь он дважды Герой республики. На тот момент ему было 18 лет. Кроме того, отец и сын в июле одновременно получили юбилейные медали «90 лет ГИБДД МВД России».