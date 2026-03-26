Кадыров опубликовал видео со своим 18-летним сыном в погонах майора, которые обычно получают после многих лет службы

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал первое видео с сыном Адамом после сообщений о ДТП с участием Кадырова-младшего и его госпитализации. На кадрах 18-летний юноша зачитывает доклад о работе республиканского совета безопасности, которым он руководит с апреля прошлого года.

На Адаме Кадырове — форма с погонами, на которых видны, предположительно, майорские звезды. Как правило, для получения этого звания требуется около 9–10 лет выслуги на офицерских должностях.