Кадыров опубликовал видео со своим 18-летним сыном в погонах майора, которые обычно получают после многих лет службы

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал первое видео с сыном Адамом после сообщений о ДТП с участием Кадырова-младшего и его госпитализации. На кадрах 18-летний юноша зачитывает доклад о работе республиканского совета безопасности, которым он руководит с апреля прошлого года.
На Адаме Кадырове — форма с погонами, на которых видны, предположительно, майорские звезды. Как правило, для получения этого звания требуется около 9–10 лет выслуги на офицерских должностях.
Сын руководителя республики стал широко известен после того, как летом 2023 года избил в грозненском СИЗО фигуранта дела о сожжении Корана Никиту Журавеля. После этого Адам Кадыров получил множество наград от властей нескольких регионов России, а также быстро занял ключевые руководящие посты в Чечне.
В середине января СМИ сообщили об аварии с участием его кортежа в Грозном. Как писала «Новая газета Европа», в ДТП сильнее всего пострадала головная машина, в которой находились сам Адам Кадыров и еще трое человек. За рулем сидел начальник охраны Ати Ирасханов. Всех четверых доставили в республиканскую клиническую больницу скорой помощи, а вскоре затем эвакуировали в Москву спецбортом МЧС. В конце января издание «Агентство» сообщило, что Кадыров пошел на поправку. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эти сообщения вбросом.