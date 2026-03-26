Кадыров опубликовал видео со своим 18-летним сыном в погонах майора, которые обычно получают после многих лет службы

The Insider
Фото: Рамзан Кадыров / Telegram

Фото: Рамзан Кадыров / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал первое видео с сыном Адамом после сообщений о ДТП с участием Кадырова-младшего и его госпитализации. На кадрах 18-летний юноша зачитывает доклад о работе республиканского совета безопасности, которым он руководит с апреля прошлого года.

На Адаме Кадырове — форма с погонами, на которых видны, предположительно, майорские звезды. Как правило, для получения этого звания требуется около 9–10 лет выслуги на офицерских должностях.

Telegramhttps://t.me/RKadyrov_95/6442

Сын руководителя республики стал широко известен после того, как летом 2023 года избил в грозненском СИЗО фигуранта дела о сожжении Корана Никиту Журавеля. После этого Адам Кадыров получил множество наград от властей нескольких регионов России, а также быстро занял ключевые руководящие посты в Чечне.

В середине января СМИ сообщили об аварии с участием его кортежа в Грозном. Как писала «Новая газета Европа», в ДТП сильнее всего пострадала головная машина, в которой находились сам Адам Кадыров и еще трое человек. За рулем сидел начальник охраны Ати Ирасханов. Всех четверых доставили в республиканскую клиническую больницу скорой помощи, а вскоре затем эвакуировали в Москву спецбортом МЧС. В конце января издание «Агентство» сообщило, что Кадыров пошел на поправку. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эти сообщения вбросом. 

