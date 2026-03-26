Никита Журавель, избитый в СИЗО сыном Кадырова, исчез более трех месяцев назад. Последний раз он писал с этапа из Ульяновска

The Insider
Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Никита Журавель, осужденный по делам о сожжении Корана и госизмене, перестал выходить на связь после отправки на этап из Москвы для отбывания наказания. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачëва. По словам адвоката Журавеля Андрея Сабинина, 22-летний уроженец Севастополя в последний раз связывался с родственниками в конце прошлого года из Ульяновска.

«С этого времени и до сегодняшнего дня ни близким, ни адвокату местонахождение и судьба Журавеля неизвестны. Родные и я переживаем за жизнь и здоровье Никиты, тем более что нет никаких доказательств, что он жив», — говорится в обращении адвоката.

Как полагает сама Меркачëва, Журавель жив. Она отметила, что осужденный должен дать согласие на уведомление близких о его прибытии в колонию и указать имя получателя оповещения. Неизвестно, сделал ли он это.

Обновлено:
Во ФСИН отрицают исчезновение Никиты Журавеля. Как утверждают в ведомстве, он находится в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы, а письмо о его прибытии туда отправили матери осужденного. Журавель получил от нее ответ в конце января, отмечается в сообщении. В свою очередь, Ева Меркачева сообщила, что мать не знает, где находится ее сын, так как не получала уведомления с этой информацией, а письмо, доставленное в январе, датировано декабрем.

Журавеля задержали весной 2023 года. По версии следствия, он сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде по заданию украинских спецслужб. Дело передали в Чечню, арестованного этапировали в грозненское СИЗО. Вскоре там его избил 15-летний сын главы республики Адам Кадыров. В начале 2024-го суд приговорил Журавеля к 3,5 года колонии по статье об оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотиву религиозной ненависти.

В конце позапрошлого года он стал фигурантом еще одного уголовного дела — о госизмене. Как утверждает следствие, Журавель через мессенджер предложил сотрудничество украинским спецслужбам. Его приговорили к 13,5 года лишения свободы.

