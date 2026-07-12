В Чечне отчитались о «воссоединении» 3038 разведенных пар — больше половины всех «выявленных» с 2017 года

В Чечне заявили о «воссоединении» 3038 разведенных пар из 6020 «выявленных» с 2017 года. Об этом сообщил государственный телеканал «Грозный» со ссылкой на данные Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений.

Комиссия была создана 4 июля 2017 года по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова и, как утверждается, занимается сохранением семей, защитой интересов детей и «укреплением традиционных семейных ценностей». По данным властей, за 9 лет комиссия провела 25 124 мероприятия.

Жители Чечни, проходившие через комиссию, рассказывали «Кавказскому узлу», что беседы напоминали допросы, а их участников расспрашивали о личной жизни и семейных конфликтах.

«Был повышенный интерес к тому, какой образ жизни я вел, работая на Дальнем Востоке, почему не женился раньше. Короче говоря, задаваемые вопросы были с каким-то непонятным мне подтекстом и больше походили на допрос. И не было в них желания помочь мне выпутаться из этой ситуации. В конце концов понял, что зря теряю время»,

— отмечал в беседе с «Кавказским узлом» Ибрагим.

Одна из собеседниц издания заявила, что комиссия убеждала ее вернуться к мужу и быть терпимее к свекрови, несмотря на конфликт в семье. Другая женщина рассказывала, что во время попытки развестись столкнулась с давлением со стороны родственников мужа и членов комиссии.

Опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники и аналитики отмечали, что часть таких «воссоединений» происходит под давлением. По их словам, принуждение к возвращению в распавшуюся семью может быть особенно травматичным для женщин, в том числе в случаях домашнего насилия. При этом власти Чечни не раскрывают, как проверяют добровольность решений супругов и сколько восстановленных семей впоследствии снова распались.