Citigroup, Standard Chartered и другие банки начали масштабные проверки клиентов, связанных с дата-центрами. Поводом стали новые правила США, которые ограничивают использование передовых американских чипов китайскими компаниями в странах Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Такие же запросы клиентам отправили крупнейшие банки Сингапура — DBS, OCBC и UOB.

Банки требуют от клиентов в Сингапуре, Малайзии и других странах региона сообщить, кто пользуется их чипами, и доказать, что они соблюдают новые экспортные правила Министерства торговли США. В первую очередь проверяют компании, которые закупают чипы и сдают вычислительные мощности в аренду. Вопросы получили и частные инвестфонды, которые активно финансируют строительство дата-центров в Азии.

В OCBC серьёзных проблем не ждут, поскольку основная часть вложений банка в дата-центры приходится на крупные американские облачные компании. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг заявил:

«Мы не следим за исполнением экспортного контроля США, но не хотим, чтобы Сингапур использовали как канал для его обхода».

Он также пообещал «очень жёсткие меры» против компаний, которые нарушают законы страны.

Крупнейший банк Малайзии Maybank тоже проверяет свой портфель. В текущие сделки американские банки добавили новые условия. Кредиторы также заморозили подготовку займа на $480 млн, на который собирались купить чипы Nvidia для китайской ByteDance.

В середине ноября Минторг США обязал получать дополнительную лицензию на поставки самых передовых ИИ-чипов в Бразилию, Индонезию, Малайзию, Сингапур и Таиланд. Через эти страны технологии попадали в Китай, и китайские клиенты также получали удалённый доступ к местным дата-центрам. Правило появилось вскоре после отставки Дженсена Хуанга, главы Nvidia. Он ушёл из-за скандала вокруг его любовницы Элис Хуанг — бывшей руководительницы сингапурской Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в работе на Китай. Позднее Хуанг был восстановлен в должности гендиректора компании.